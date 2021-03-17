林鄭：為鼓勵市民接種疫苗　正研究通關及放寬本地社交措施誘因

▲ 特首林鄭月娥稱，由於新冠疫苗在短時間內被研發，明白市民有信心落差。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥今出席立法會「短問短答」質詢。進出口界立法會議員黃定光發問時提到，接種疫苗出現的事故，令市民對於接種疫苗憂慮卻步，他促請當局就接種疫苗多加宣傳，增加透明度，以數據說明說明接種疫苗與嚴重疾病病發率的比例，令市民可不再對接種疫苗感到懷疑和恐懼，接種計劃可順利進行。

林鄭月娥回應指，由於新冠疫苗在短時間內被研發，明白市民有信心落差，認為專家委員會要多向市民解釋，增加透明度，強調臨床事件專家委員現時有就嚴重異常事故發生後，開會及見傳媒，暫時亦未有資料顯示有關事故與疫苗接種有直接關係。她指出，要市民踴躍接種新冠疫苗，除了市民對疫苗的信任外，亦要需要向市民提供接種疫苗的誘因，當局正研究誘因，包括通關誘因，以及考慮放寬本地社交距離措施等。

另外，民建聯立法會議員陳克勤在會上提到，不少市民希望可以恢復中港兩地人員往來，指外交部駐港特派員公署近日有通知，若果境外人士已接種國產疫苗，可豁免提供核酸檢測證明及健康申報表等。他促請林鄭月娥向中央提出，若港人接種疫苗後，是否亦可以豁免隔離核酸檢測。

林鄭月娥回應指，明白持續超過一年的新冠疫情，對於香港社會各界帶來很大的影響，強調港府時常與中央保持聯絡，看看在甚麼環境、甚麼條件下可以逐步恢復人員往來。但她表示，自香港爆發第4波疫情後，疫情現時尚未完全息止，現時恢復通關的條件未成熟，她相信接種疫苗有幫助。她又指，初步已跟有關中央機關提出，在甚麼情況下讓已打兩劑疫苗的市民，放寬一些限制。

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記者：尹櫻霖