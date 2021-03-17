【襲警上訴】涉襲警罪成上訴呈新片指遭警叉頸　法官指判刑須考慮全日發生事情

▲ 上訴人施振英（中）續准保釋候上訴。（林育慧攝）

60歲家庭司機涉於去年1月19日在遮打道及會所街交界，涉揮拳襲擊警員下巴，被控1項襲警罪，案件經審訊後被裁定襲警罪成，判囚1個月，准保釋候上訴，今（17日）於高等法院進行上訴聆訊。上訴一方呈上新增片段及照片，顯示上訴人當時遭警員「叉頸」才用手「撥」開警員。法官質疑審訊時上訴人稱警員揮動警棍，現時卻指遭警員「叉頸」，認為判刑須考慮當日全日發生之事情。



上訴人施振英（60歲），被控1項襲警罪，控罪指他於2020年1月19日，在中環遮打道及會所街交界襲警正在執行職務的警員A。案件經審訊後，上訴人被裁定罪成，判囚1個月，准保釋候上訴。



上訴一方今陳詞時要求法庭接納新增片段及相片為證據，內容顯示案發時上訴人遭警員「叉頸」後才「撥」開警員的手，實屬自然反應。涉案警員並非作出「搭膊頭」動作，而是作出一個具危險性及冒犯性猛力制服的動作，與控方當時指警方並沒有使用武力之說法，是「風馬牛不相及」。



代表律師認為，若原審裁判官於審訊時看過有關片段，有助斷定真相，對當時發生的事情亦一清二楚。有關片段與兩名警員口頭證供有衝突，顯示並非實情，裁判官看過有關片段或不會作出定罪判決，故要求法官接納有關片段。



就判刑方面，代表律師指即使出現新證據，裁判官亦可定罪，但假設涉及襲警，情況亦是先被「叉頸」及數個警員對一個人。



法官陳慶偉則指，案發日為2020年1月19日，當日有特定背景，需要整體考慮當日發生的事。法官指代表律師應取得被告指示而作辯護，質疑「當日話揮動警棍，今日話叉頸㗎嘛」，並認為上訴人的行為亦不似是自然反應。



代表律師指當日的確有示威活動，但獲警方發出不反對通知書。法官陳慶偉即指出反對是因為「亂哂籠嗰陣先解散」，並指當時整段花園道都是人。法官認為須考慮背景，當時全日發生的事情均須考慮，據終審法院判詞亦已提及須考慮到背景，上訴庭亦已重申須考慮阻嚇性及刑罰問題。



律政司一方則反對上訴人呈上新證據，質疑上訴人於去年7月底定罪，其兒子翌日便聯絡到影片發放源頭人士，若早於審訊期間適切提出，而非於定罪後才作出補救，認為做法是浪費法庭時間。



此外，律政司一方又指出就案情而言，警員當時於馬路上作出驅散行動，警員並沒有使用警棍，反遭上訴人用力「撥」開或如證人所指推開，並且由下而上作出揮拳動作。



律政司一方指有關片段與兩名警員之證供雖然了現「少少誤差」，但屬證人出庭常見情況，上訴人襲擊證人的證供大致上吻合。至於「叉頸」說法，律政司認為兩名證人沒有機會回應，不能單憑相片作證明，因此認為有關新的抗辯理由不應獲准呈堂。



法官聽取雙方陳詞後，押後至4月15日作出判決。

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記者：林育慧