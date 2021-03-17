【認罪候判】涉旺角港鐵站外縱火　調酒師承認暴動罪候判

▲ （經濟日報資料圖片）

前年11月3日有人發起「七區行街」示威活動，19歲調酒師涉於旺角港鐵站外縱火，以及在旺角一帶參與暴動等，被控暴動、縱火及違反禁蒙面法共3罪。涉案調酒師今（17日）於區域法院承認暴動罪。辯方求情指，被告犯案時受陌生人指使將火蔓延開去，被告並願意全數賠償港鐵逾1萬元的損失。法官押後案件至3月31日判刑，期間先索取背景報告及教導所報告，被告還押候判。

被告沈俊傑（19歲；報稱調酒師）原被控於2019年11月3日，在港鐵旺角站C1出口外，用火摧毁屬於香港鐵路公司的財產，另在彌敦道及亞皆老街附近參與暴動，以及在非法集結時以一塊布蒙面。被告今承認1項暴動罪，控方同意不予起訴另外兩罪，兩罪會存檔法庭。

被告承認的案情指，2019年11月2日下午，有示威者在尖沙咀一帶聚集，及至晚上有警方進行驅散行動，示威者撤退至旺角，晚上有人佔據彌敦道及亞皆老街交界，以路牌及垃圾等堵路。及至翌日凌晨2時，數名蒙面的人在路上點火，被告以垃圾助燃，隨即有人又在港鐵旺角站C1出口外縱火，被告將木卡板及發泡膠盒加入助燃，最終出口的閘、地板、天花、牆壁及樓梯均被損毀，估計損失約10,400元。

案情續指，被告約於2個月後被捕，警誡下被告承認協助增強火勢，並指自己因在電視看到有人堵路，他貪玩而走上街頭及放置雜物助燃。

被告的代表律師求情指，被告亦承認案情嚴重，而事件中無人受傷，被告事後感真誠後悔，被捕後很快和盤托出，配合調查。

辯方又稱，案發時，有陌生人指示被告將火蔓延開去。被告一向擔任義工工作，亦曾在疫情下幫助派發防疫物資予有需要人士。辯方表示被告願意全數賠償港鐵逾1萬元的損失。法官將案件押後至3月31日判刑，期間會索取背景報告及教導所報告。

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記者：林欣樂