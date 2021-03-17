【口腔疾病】長期吸煙可致牙周病　炎症上腦恐增患認知障礙風險

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成語「病從口入」， 除了是指吃了不潔的東西或飲食不慎而導致生病外，更帶出了口腔健康和身體健康息息相關。最近十年的研究，亦證明了口腔疾病和身體疾病實在一脈相連。最常見的便是牙周病會大大增加患上心血管病、糖尿病、認知障礙、性功能障礙以及一些癌症的風險。這些論點也早已經得到廣泛的認同。

長期吸煙可致牙周病

吸煙是導致牙周病的其中一項重要因素。煙草不止影響牙齒和牙肉的健康，更加對身體健康帶來直接及間接的影響。

證據顯示，吸煙會改變口腔細菌群，增加吸煙人士出現口腔發炎和感染的風險，再次證明煙草含有極高的健康風險。吸煙亦會影響口腔和免疫系統的健康。與非吸煙者（28.2%）相比，吸食傳統煙者（72.5%）和吸食電子煙者（42.5%）有更高風險患上嚴重牙周病以及口腔感染。

很多人有一個錯覺，以為傳統煙的焦油及燃燒時引起的微粒是導致牙周病及身體其他疾病的根源，但卻忽略了煙草內尼古丁的禍害。

尼古丁是一種極容易令人上癮，並且難以戒除的有害物質。當它經口腔進入血管後，會使微絲血管收縮，並刺激血管壁。當血液循環減慢後，身體對抗病菌及促進新陳代謝的能力便會大大減低，病菌便可以如入無人之境，大肆破壞。因為血管收縮而出血的現象並不明顯，發炎的牙肉不易被吸煙者自己察覺，逐漸會演變成嚴重的口腔問題。

炎症上腦增患認知障礙風險

口腔出現炎症時會有利病菌生長，這些病菌有機會透過血液去到身體不同的地方，誘發各種疾病如心血管病、認知障礙症及不育。相關的炎症亦會減低糖尿病患者對胰島素的反應，破壞血管內壁功能，同時造成性功能障礙。當這些炎症在腦部出現，便會大大增加患上認知障礙症的機會。

在香港，有超過九成的六十歲以上市民有不同程度的牙周病。當中，吸煙者患上嚴重牙周病的比率極高，是導致牙齒缺失的主要原因，更是不少健康問題的重要風險因素。

然而，吸煙最可怕的地方是煙民明知吸煙對自己身體健康影響嚴重，卻沒有能力去戒掉煙癮，更會四處找藉口為自己的煙癮辯解。煙商利用了煙民這個弱點，在不同媒體為煙草大肆宣傳，近年更推出加熱煙，希望重振逐漸萎縮的傳統煙市場。加熱煙的結構，看似不會產生傳統煙燃燒時的煙霧，但當中經加熱後釋出來的部份有害物質，份量絕不會少於傳統煙。

現在已經有很多報告證明這些煙草產品的害處，以下兩點更是無庸置疑：

第一，加熱煙內含有真煙草，故亦含有尼古丁、焦油等有害物質，同樣會引致二、三手煙。當中80種物質為加熱煙獨有或濃度比傳統煙高，包括4種可致癌，15種可具基因毒性。

第二，歐洲呼吸學會已指加熱煙的焦油及尼古丁含量與傳統捲煙相若，潛在致癌物如苊更比傳統煙高出近3倍。

由此可見，煙草產品中的尼古丁及焦油，無論是傳統煙或新興的加熱煙，以及吸加熱煙時所接觸的化學物質對口腔健康百害而無一利，更直接及間接影響身體健康。嚴重牙周病患者有吸煙習慣的話更猶如雪上加霜，身體所承受的風險可想而知。所以，及早戒絕任何煙草產品，到訪牙科醫生去治療牙周病，便是保持身體健康的妙法。

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