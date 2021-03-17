【林鍾一戰】鍾培生解釋開網上頻道原因　與張智霖早已結緣

▲ 鍾培生與林作的「百萬擂台戰」成城中熱話。

「富三代」鍾培生（Derek）近期宣布與林作展開「百萬擂台戰」而備受關注。向來「惹火」的Derek一直有透過網上個人頻道表達意見和分享生活，日前他接受香港開電視主播馬梓軒專訪，大談開設網上頻道之目的。

鍾培生表示：「其實當時一開始做，是想傳遞多些愛出去，因為好多幕前幕後都是我的舊同事，例如有些是拍戲的攝影師，有些是影結婚相，因為疫情下他們冇晒工作，既然如此，我不妨出一分力啦！我的片初時沒人睇，即使我用高成本去製作，大家都不明白我做甚麼，那時主要是想給多些工作大家！」

而Derek更不時邀請名人作客訪談，例如羅家英、尹光、張智霖、方力申等，其中Chilam與Derek的母親更是早已結緣，他透露：「是呀，他們識了好多年，以前一齊打牌！雖然我們平時不是常見面，不算話好close，但我覺得Chilam真是個非常nice。」

隨著網上頻道逐漸受到關注，Derek亦有新想法，希望集合眾人力量一起做好事，他謂：「其實我不是做慈善，因為香港已有好多慈善團體，自己亦會捐款，開慈善團體不需要靠我。」

鍾培生續稱：「但有時一些開心事，例如周圍派利是，有個會員想要部新電腦，我送部新電腦給他，有人需要入超級市場掃貨，我給你去掃貨試吓買些奢侈品。我覺得這個力量，原來可以透過大家一齊去做，大家都可以參與。」