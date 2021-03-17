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【成績猛進】爸爸設買Switch遊戲機基金用分數兌換　醒目女突考90分以上兼做家務「賺錢」

育兒經 16:39 2021/03/17

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台灣有爸爸設立買Switch基金，鼓勵女兒用分數兌換錢，結果女兒成績突飛猛進。

家長想小朋友成績進步，有時軟硬兼施都未必成功。台灣有爸爸就想出一個好辦法，他設立買Switch遊戲機基金，鼓勵女兒用分數兌換錢，結果女兒在短時間內突然由低分成績，變成考90分以上，兼積極做家務「賺錢」，只為盡快將Switch拿到手，令爸爸感嘆小孩不笨。

激勵英文成績大躍進

該名爸爸昨日（16日）於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示上月為了鼓勵長女的英文成績能進步，於是答應她只要學校的英文考試過90分，就可以換成50元台幣（約14港元），作為購買任天堂遊戲機Switch的購買經費。查看現時Switch遊戲主機（紅藍色）的售價約2340港元，即約8500台幣。該爸爸寫道︰

不管大考小考隨時考，有單有據有分數的都算數。從那天開始，小孩由29分-55分的死亡分數，立刻變成沒低於90分的常態表現……

女兒自製績分表貼在錢箱上，隨時提醒爸爸。（「爆怨公社」fb圖片）

積分表貼錢箱提醒爸爸

之後女兒更自製積分表，把積分表貼在錢箱上，隨時提醒爸爸。而且爸爸還設做家務、為父母揼骨、Morning Call服務等換錢，共計總數是「400 + 02 = 402元（台幣）」（約110港元）。女兒把日期、時間、金額、總額都記錄得一清二楚，爸爸笑言︰

我敢說只要我一聲令下，所有的考試成績原稿就會放在我面前一疊……而且隨時可以和我對照查驗……

爸爸開始覺得這是一場騙局，更感嘆別小看孩子的智慧，兩個女兒正等待購買Switch的日子來臨，更問他其他科目是否可以一樣考取90分以上，就能得「Switch獎勵金」。

網民大讚︰有目標有動力

不少網民認為爸爸的方法很有效，留言「有目標有動力」、「如果這樣小孩學習有動力，為何不呢？」、「如果以後成績都是這樣，這筆錢我絕對會投資」，也有人讚賞小女孩「很會做生意，有前途」，並提醒爸爸說到做到，不要欺騙小朋友。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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