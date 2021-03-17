【疫市WFH】日企減實體會議、商務旅行　推在家工作慳近5千億

▲ 有日媒近日對日本1400間上市公司進行調查發現，截至今年3月底財政年度，由於安排員工在家工作，日本企業合共節省了7萬億日圓（約4,981億港元）營運成本。

新冠肺炎疫情持續，遙距或在家工作（Work Form Home，WFH）成為環球企業的疫下「新企業文化」，同時為辦公室節省成本開支。有日本媒體近日對日本1400間上市公司進行調查發現，截至今年3月底財政年度，由於安排員工在家工作，日本企業合共節省了7萬億日圓（約4,981億港元）營運成本。

另據日經指數分析顯示，日本企業在2020財年（截至2021年3月）的固定支出總計下降了5％，是自2008年雷曼兄弟倒閉引發金融海嘯以來的最大跌幅。而減少最多的項目包括差旅費、廣告費、人事費、娛樂津貼及水電費等。

日興證券（SMBC Nikko Securities）的股票策略師安田光（Hikaru Yasuda）指出，減少商務旅行是導致開銷下降的重要原因。瑞穗證券（Mizuho Securities）首席股票策略師菊池正敏（Masatoshi Kikuchi）又表示，由於減少海外出差明顯替公司節省開支，預計這類做法將持續下去。

減商務旅行為主因 Panasonic 2020財年省42.7億元

至於節省下來的錢如何使用，企業則有不同考量，其中據日本電子產品製造商松下（Panasonic）表示，省卻商務旅行及其他間接成本，促使該公司在2020財政年度合共削減600億日圓（約42.7億港元）開支。未來將更有效地利用辦公空間，考慮終止部分辦公室租約；啤酒製造商朝日集團（Asahi）則表示，節省下來的成本將用來投資減少碳排放的設備；AGC集團則計劃用來對員工進行技能培訓。

責任編輯：張寶燕