【新冠肺炎】3歲確診女童就讀半山樂林蒙特梭利學校　全校師生須強制檢測

▲ 3歲確診女童就讀半山樂林蒙特梭利學校。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（17日）新增11宗確診個案，8宗屬本地個案，包括2宗源頭不明個案，另有3宗屬輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代疫情。

張竹君指，5宗相關個案包括URSUS Fitness群組再多4人確診，包括1顧客和4密切接觸者，群組累計132人染疫，而另一宗相關個案是一名3歲女童，她居於帝景園3座，就讀香港中環堅道110-118號安峰大廈1樓至2樓樂林蒙特梭利學校（半山區）Woodland Mid Levels Montessori Pre-School，由於她與家人均沒有病徵，未清楚誰傳誰，會視作無源頭個案處理。

她稱，這名女童在3月15日測試呈陽性，最後上學日為3月12日，但全家人找不到源頭，有機會是學校感染，學校如果有人無戴口罩或戴得不好，會視為密切接觸者送去檢疫，全校師生亦須接受強制檢測。

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記者：陳子謙