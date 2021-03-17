【男童搶劫】5名男童涉搶劫iPhone被捕　犯案者年紀最小僅12歲

▲ 5名男童涉搶劫iPhone被捕，犯案者年紀最小僅12歲。

警方昨日（16日）拘捕5名年齡介乎12至16歲男童，全部是學生，他們涉嫌前日（15日）於荃灣石圍角邨石芳樓對出搶劫一名年約25歲無業女子手上價值約1萬元的iPhone電話，干犯「搶劫」罪。

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荃灣警區刑事調查隊第4隊主管溫璧而指，受害人前晚7時30分獨自經過荃灣石圍角邨石芳樓散步，被一名13歲陌生男子問路，其後被搶走手上價值約1萬元的手機，隨即報警求助。警方經過深入調查後，昨日在荃灣石圍角商場外拘捕5名年齡介乎12至16歲本地男子，亦在荃灣荃豐中心一手機舖起回涉事電話。

警方相信，5名被捕人在荃灣區內就讀不同學校，屬朋友關係，全部人第一次犯案，其犯案手法是透過問路分散受害人的注意力，其中一名13歲男童較為大膽搶去受害人手機，其餘4名則在旁「睇水」，然後在一間手機舖賣走偷來的手機，將所得2700元現金平均分配。警方強調，搶劫是嚴重罪行，一經定罪最高可監禁10年，呼籲年輕人勿以身試法。

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記者：陳子謙、黃傑偉