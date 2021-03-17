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【疫苗接種】38歲男督察接種科興疫苗2天後染疫　當局料打針前已受女兒同學感染

社會 17:22 2021/03/17

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防護中心傳染病處主任張竹君重申男督察確診與接種疫苗完全無關。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（17日）新增11宗確診個案，8宗屬本地個案，包括2宗源頭不明個案，另有3宗屬輸入個案。消息指，昨日確診的38歲駐灣仔警察總部刑事部男督察，在確診前曾接種科興疫苗第一劑。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君證實，該名男警曾於3月12日接種科興疫苗第一劑，2天後的樣本對病毒呈陽性，當時沒有病徵，又相信他打針前已被女兒同學傳染，重申與接種疫苗完全無關。

該名38歲男督察居於何文田督察級警察宿舍Ｃ座，其家人亦確診，包括男督察的妻子以及2名女兒，4人均無出現病徵。張竹君稱，該一家四口曾於3月7日探訪另一個出現確診個案的家庭，而其中一名確診小朋友就讀九龍塘官立小學。

由於兩個家庭2名小朋友同校讀書，亦是朋友，當時追蹤時將該一家四口列為密切接觸者送入檢疫中心，其後經檢測後確診。至於與該名男警一同工作的10多名同事，已被安排送入檢疫中心，故沒有其他人須強制檢測。

張竹君重申，今次事件並不是疫苗接種後感染，該名病人僅是在確診前2天接種疫苗，故與疫苗保護率或效能無關，因為一般接種第一劑疫苗後，需一段時間和接種多一劑，才可產生免疫反應。

同場加映，產後小腹鬆弛肚腩現形恐患腹直肌分離，專家拆解成因及治療方法：

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記者：陳子謙

 

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