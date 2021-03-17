【明星理財】Beyond黃家強沽豪宅帳面賺千五萬　由住蘇屋邨至擁千萬物業

▲ Beyond黃家強被指沽出何文田單位。

近日樓市暢旺，同時不乏名人明星沽出物業，今日有報導指，Beyond成員黃家強放售何文田常康園一個逾千呎單位，連車位以2,720萬元成功易手，持貨15年的黃家強，帳面勁賺1,555萬。

何文田常康園屬老牌豪宅，有指黃家強成功沽出讓物業一個高層D室，實用面積1615平方呎的4單位，據知原本叫價2,960萬元，議價後連車位以2,720萬元易手，造價創屋苑第二高紀錄，呎價約1,6842元。

▲ 黃家強是Beyond的低音結他手。（經濟日報圖片）

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報導指該單位於2006年以「普偉有限公司」名義以1,165萬元購入，公司董事包括黃家強（Steve）及黃小琼，持貨15年，帳面獲利1,555萬元。

常康園樓齡近50年，有不少名人業主，如藝人苗僑偉、劉嘉玲、前港台DJ曾智華、教育局局長楊潤雄等，都曾先後持有物業或居於此大廈。

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黃家強是著名樂隊Beyond的成員，跟哥哥黃家駒同於蘇屋邨成長，家強受哥哥的影響，少年時便一同開始夾Band，80年代夥同黃貫中、葉世榮組成Beyond。

家強投資有道

Beyond在80、90年代憑《真的愛你》、《大地》、《海闊天空》等歌曲走紅，更紅至日本，Beyond於1993年6月往日本富士電視台宣傳時，黃家駒意外從高處墮下身亡，震驚娛圈。

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Beyond後來以三人樂隊繼續發展，近年卻鮮有再合作。

黃家強本身投資有道，被指除擁過千萬的何文田物業，並投資不少廠廈及寫字樓單位作收租，也有收藏名車。

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