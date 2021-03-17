【初步確診】36歲居日出康城領都9座IT男初步確診　另有15歲聖公會諸聖中學學生染疫

▲ 一名36歲居於日出康城領都9座男子初步確診。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（17日）新增11宗確診個案， 8宗屬本地個案，包括2宗源頭不明個案，另有3宗屬輸入個案，累計11,341宗病例；今日錄約10宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代疫情。

張竹君指，初步確診個案有3宗暫時無源頭，包括：

36歲IT行業男子，在太古One Island East工作，居於日出康城領都第9座，無病徵，3月16日測試後陽性；平時他每周會到太古多盛大廈12樓Joint Dynamics健身中心兩次，最後一次本月10日到中心，曾與他一同健身或訓練的人士需要檢疫，而中心需要停業關閉清洗，所有員工要強制檢測

15歲旺角白布街11號聖公會諸聖中學男學生，居住在太子大南街144號；他本月12日起不適，當日最後上學，衞生防護中心會跟進其家人及同學情況，如確診的話學校需要強檢，並停課14日

葵涌工作的人士，居於葵涌，本月6日嗅覺有異常，16日出現氣促；他曾在8日看醫生，獲建議做病毒檢測但無做，發病後曾與他一同工作和食飯的人士需要跟進

▲ 15歲旺角諸聖中學男學生初步確診。（資料圖片）

另外，張竹君指有一名初步確診人士可能已痊癒，正考慮給予個案編號，是一名36歲男工程師，居於荃灣綠楊新邨F座，在荔枝角昌隆工業大廈工作，3月4日起喉嚨痛，6日入院後曾做數次檢測，在10日的檢測結果為陰性，但抗體陽性。他曾到荔枝角瓊林街及元朗山水盈的地盤工作，雖未必有傳染風險，但中心會到地盤跟進緊密接觸者。

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記者：徐紹軒