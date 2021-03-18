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【食不安心】人氣粥店員工回收吃剩排骨煲粥出售　店長：大膽一點做沒事

食用安全 17:56 2021/03/18

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人氣粥店回收員工吃剩的排骨後，用來煲粥賣給顧客。

內地食肆近日爆出食安問題。福建福州一間人氣粥店被揭用吃剩的排骨煲粥，然後賣給顧客，而且廚房環境、員工衞生情況欠佳。

回收吃剩的排骨煲粥

綜合內地媒體報道，福州曼玲粥店聲稱已連續3年獲得「全國粥品類頭部品牌」，涉事的寶龍分店每月銷售量更超過8000份。FM全媒體記者以臥底身分入內調查，其後福州市台江區市場監督管理局亦到該店進行突擊檢查。

在調查前期，記者到該店應徵作員工，既無健康證明書，亦毫無相關工作經驗，但首天上班未經任何培訓，已被安排負責煲粥。記者暗訪時發現，有員工沒佩戴口罩，並在廚房吸煙。此外，有員工徒手處理配菜，事前沒洗手，甚至工作了一個上午也沒洗手。他們直接用手接觸煲粥的配料，然後放回鍋內。

最令人震驚的是，有晚員工餐吃的是蘿蔔排骨湯，但記者卻被吩咐收集員工吃剩的排骨，洗一洗後用來煲粥，然後再賣給顧客。惟記者屢次勸阻不果，幾位員工亦似乎習已為常，並無叫停該行徑。店長更表示：「就看（菜單）名字做，大膽一點做沒事。」

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其後，當地市場監督管理局突擊檢查時，該店有員工表示，早前熱賣的「拗九粥」是摻雜了半罐罐頭八寶粥而製成。檢查當日，廚房內的食材，例如肉粒及皮蛋，均沒有蓋上蓋子存放。部份加工食材更直接放在地上，店內防塵防蠅裝備均沒正常使用，環境衞生欠佳。

曼玲餐飲集團本周一（15日）表示，已強制關閉涉事店舖第三方外賣平台賑戶和實體店，並進行全面徹查，主動向政府部門匯報整改情況。對於記者暗訪調查時發現問題，當局表示暫未發現員工煲粥時有違規行為，但會持續關注事件。

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責任編輯：羅嘉欣

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