【正能量】港隊壘球手林佩君為夢想奮鬥　裂骨爆眼遇難愈強無阻馳騁賽場

▲ 港隊壘球手林佩君表示，希望可以在現役中，再為港隊爭取到多一次亞運的入圍賽資格

疫情反覆，限聚多多，這些日子對於運動員來說不易過。身為香港女子壘球隊成員之一的林佩君 (Yaffa) ，去年經常處於獨自練習狀態。她笑言好彩玩運動多年，練到面對逆境都能沉著應付，否則一早患上抑鬱。

壘球（Softball）由棒球發展而來，規則也非常相似，於1996年成為奧運會正式項目，只設女子組。「簡單來說，壘球的球較棒球的大、但比賽場地則比棒球場細，其他如球掍、手套、部分規則等都有些差異。」她解釋。

▲ Yaffa說壘球沒有個人主義，一定要講求團隊的合作、默契、互助精神。（被訪者提供）

Yaffa自言，從小已滿有運動細胞，甚麼運動都玩下，直至中二那年，給體育老師看中，邀請她玩壘球。「那時我在學校是玩手球隊，而體育 Miss 就是壘球港隊，她可能看中我速度快，便游說我不如轉玩壘球。年少無知的我，覺得玩壘球好型喎！於是便轉隊。」她憶述。

怎料這一轉，壘球就成為了她人生重要事項的首位，至今仍為這夢想奔馳。就如她找工作都會以不阻礙練球的時間為準則，「大家都明白在香港做業餘運動員就是這樣，追逐夢想的同時，也需為生計。我慶幸做到較自由的雜誌工作，雖然現在轉行了，卻是和運動相關的行業，而老闆也理解我的狀況，會協調好日後的練習及出外作賽的時間。」

▲ Yaffa說壘球如人生，需要一步一步去走，過程中要不斷解難。(圖：@takumi images)

愛上壘球如人生

問她為何會愛上壘球？她傻笑道都不知何解，「最初只是覺得有型，但一玩就覺得好難掌握。單是學玩法已經令我頭暈轉向，戰術又千變萬化，要記好耐才記得明白。可能我性格硬頸，既然決定了玩，就要玩得有成績。」

當她漸漸掌握到投球、接球、跑壘、防守等技巧後，發現壘球就如人生，需要一步一步去走，是在不斷地解難後，有盼望地在最後都會走到終點。「壘球由本壘開始，去到第一、第二、第三壘，再回到本壘，才拿到1分，其實是一個推進過程。正如人生中每個階段，可能遇到不同的困難或經歷，像去到第一壘的時候，可能需要隊友幫忙推進，當到達第二壘時，又會遇到不同情況，需要不同的解決方法。」

她說壘球沒有個人主義，一定要講求團隊的合作、默契、互助精神。而且她認為人生不會只是自己一個人在經歷，而是不斷有不同的人在身旁陪著走，所以有同路人是相當重要的。

▲ 做雜誌編輯時，有幸和飛人保特做訪問。(被訪者提供)

疫情下情緒低落

因此去年疫情期間，不能和隊友們一起練習，是難捱的日子。「在家練習有時會開Zoom見下面，一起做下體能。限聚令下有時只能獨自跑步、或在公園練球，都會遇上給保安趕走，令人無奈，情緒難免會低落。」所以，每當疫情稍緩下，她會約隊友一齊往戶外練習體能，同聲同氣、互相激勵，情緒才得以回升。

她不諱言，運動員不能一味只練體能，這只是保持身體狀態一部份而已，「我們還需要操練投球、擊球的手感，還有好多方面的戰術運用，需要隊友們多練習才會有進步。」近日，她的心情應能回復狀態，因為無論在自己所屬球隊或港隊，又可以復操，於是她一下班和放假就一定在球場內練習。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「實在不能再浪費時間，我希望可以在現役中，再為港隊爭取到多一次亞運的入圍賽資格。2018年時首次贏得這資格，是香港壘球隊多年來的最佳成績呢！」她興奮地說。

遇難愈強的意志力

不說不知，香港女子壘球隊成績一直不俗，近年更是成續飛躍，晉身打亞運，更差點可以參與東京奧運。Yaffa說，以前從沒想過可以參加這類大型比賽，對業餘運動員來說，沒有甚麼比得上能參加國際比賽，可以更加肯定到她們所付出過的努力。

話說那次的亞運比賽資格，實在得來非易。她在那次集訓期間受傷，險些不能出賽，「全隊人好專注地到廣州集訓，練習時給隊友一個壞球打到左膝。初只感到少許疼痛，但一照X光後，知道骨裂即爆喊。那時距離比賽只有一個半月，醫生叫我死心，應該來不及康復作賽。」她不服氣道。

▲ 左膝骨裂仍堅持練習。(被訪者提供)

正是她這股遇難愈強的精神，她先是按醫生指示，兩星期內乖乖吃藥休息，跟著按部就班做物理治療，發覺康復情況理想，但要出賽又的確有風險。「我不斷和自己講一定要出賽，我相信心理質素強的話，能超越生理上的不足。結果我和物理治療師評估後，可以用繃帶紮好膝頭，再食點止痛藥，應該可以撐得住出場。」她笑說。

▲ 疫情下獨自在公園練體能。(被訪者提供)

結果，她可以出賽之餘，還打了一場勝仗。她對壘球的熱血，一直都是這樣的澎湃，而且意志力驚人。今年33歲的她，直言還可以再打多幾年，「亞洲有不少勁的壘球手都近四十歲，我還有一大截呢！不過，我都正在讀教練班，未來的路都會朝著這方面走。」

壘球，已和她的生命合而為一了。

記者：郭秀芳