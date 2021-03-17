【好人好事】暖男司機車廂放零食籃分享愛　青衣小巴小乘客獲贈糖果開心半日

▲ 青衣小巴409K有名愛心司機，準備了一大籃糖果送給小乘客。

有青衣街坊分享一則好人好事，該名家長及女兒遇到一位愛心司機，開心了半日。該位司機哥哥在小巴車廂放了裝滿零食的膠籃，原來是準備送給小乘客。不少街坊都乘搭過此小巴，大呼就算是大人望到糖果都開心，更大讚該司機充滿愛心！

該名街坊於14日（星期日）向facebook專頁「靑依 TsingYiers -青衣社區報」投稿報料，分享「409K的禮物」一文，表示當天帶小朋友出街，乘坐409K小巴，該小巴是行駛長亨邨至荃灣西站，他們上車見到司機位旁有一個大膠籃，籃內有很多珍寶珠、朱古力等零食，吸引了大小朋友的目光。

一上車阿女就已經俾司機位隔離嘅零食吸引住。講真，作為大人嘅我都忍唔住將目光停留喺呢一大堆零食上面。我第一個念頭就係諗，唔通409K開埋小賣部？

▲ 小巴車廂內有很多珍寶珠。（圖片提供︰靑依 TsingYiers -青衣社區報）

青衣街坊搭小巴奇遇

該乘客猜想司機小巴兼賣小食，又猜想可能是員工福利，因為細看下，此堆零食除了有珍寶珠、朱古力KitKat、紫菜之外，亦有車仔茶包及胡椒粉，不全是零食，有感司機們都是大男人，甚至是阿叔阿伯，朱古力及糖果是員工福利像不太妥當。該乘客充滿「黑人問號」，決定下車前找出真相。

終於喺落車前，我鼓起勇氣問司機哥哥（因為望落真係後生嘅），點解會有咁大堆零食嘅？我個女由上車就一直望住喇。

司機給乘客一點甜

司機哥哥回答︰「其實係請小朋友食㗎……妹妹，你都揀一樣吖！」此時，跟家長一起搭小巴的女孩超級開心，更幫哥哥拎多支珍寶珠。

在短短的車程中，街坊有感在現時亂世之下，司機哥哥為小乘客送上一點甜，足以令女兒開心半日。而作為大人都收到「禮物」，感恩令人感受到香港人仍然有愛，多謝司機哥哥給乘客一點甜！

網民大讚︰係愛啊

此好人好事獲不少網民讚好，有青衣街坊留言表示希望可以乘坐此小巴，感受正能量。另有些網民分享也遇過這位司機「智哥」，大讚他很有愛心。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

有關文章獲「靑依 TsingYiers -青衣社區報」授權報道，原文可【按此】看。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：顏紫燕