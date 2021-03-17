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【星二代】王祖藍2歲女演繹《魔雪奇緣》交足戲　餅印女兒睇內地版動畫學好普通話

幼稚園 17:32 2021/03/17

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王祖藍的2歲女兒邊睇《魔雪奇緣》邊重演Elsa和Anna的劇情，祖藍忍不住讚女兒渾身是戲。

無綫首席創意官的王祖藍是好戲之人，與華姐冠軍老婆李亞男所生的女兒都遺傳了演戲細胞。祖藍日前在抖音分享了2歲大女王天韻（Gabrielle）的演戲片段，見她一邊看內地版《魔雪奇緣》（Frozen），一邊手舞足蹈重演Elsa和Anna的戲份，還牙牙語唸出普通話詞語，非常投入。

近年主力北上賺錢養家的王祖藍深知普通話的重要性，而且相信睇卡通片學語文較易入手，故讓2歲的Gabrielle觀看內地版《魔雪奇緣》電影，配上簡體中文字幕。

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祖藍讚囡囡︰渾身是戲

Gabrielle應翻看過電影多次，相當熟悉劇情，故她可以一人分飾兩角，重演Elsa和Anna的唱歌戲份，片中見她手舞足蹈，扭腰、趴地樣樣齊，表情時悲時喜十分可愛，充滿演藝細胞，祖藍在帖文中忍不住大讚︰

姐姐真的渾身都是戲！等妹妹大了可以陪你一起演，哈哈哈哈！

Gabrielle還開始跟到普通話歌詞，牙牙語說出「雪人」、「厲害」等，學習語文速度飛快。

全家迪士尼粉絲︰

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網民讚餅印女有演戲天份

一眾祖藍的粉絲留言大讚Gabrielle有演戲天份，形容她是一名「戲精」、「遺傳了爸媽的好基因」，有人更讚她愈大愈靚女似媽咪，相信她長大後可以出道。

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責任編輯︰林綺玲

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