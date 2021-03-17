【新冠疫苗】梁子超：38歲男督察打針前感染機會較大　稱打針後首兩周難視已生效用

▲ 梁子超認為該名男督察打針前感染機會較大，又指打針後首兩周應難當已生效。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃進行得如火如茶，昨日（16日）或出現首宗打針後仍確診個案，涉38歲駐灣仔警察總部刑事部男督察；消息指，他在確診前曾接種第一劑科興疫苗第一劑，詳情請看：【下一頁】。有專家認為該名男督察打針前感染機會較大，又指打針後首兩周應難當已生效。

呼吸系統專科醫生梁子超向TOPick表示，由於新冠病毒潛伏期中位數為5天，因感染後病毒不會即時出現在上呼吸道，或患者未能及時檢測，而該名男督察於確診前3天接種疫苗，相信是接種前已染疫機會較大；被問到市民是否需要接種疫苗前先作病毒檢測，梁指不需要，因暫沒有數據指染疫後接種疫苗會增加副作用及影響疫苗效用。

梁子超又提到，雖然科興於巴西第三期臨床數據得出其首劑疫苗保護力僅約50%，而第二劑為約62％，但最新在土耳其進行的第三期臨床數據得出其有效率為83.5%，且全部100%接種者均毋須因重症等住院，強調「數據一直在變，不能完全作準」，亦須考慮到變種病毒對疫苗的影響程度。

梁強調，由於接種疫苗後身體免疫反應需時建立，故其保護力通常不會料在首14天內生效，而疫苗在接種第二劑後後兩周或四周會發揮至最高效用，可維持至少6個月或逾1年：

大家應公認（打針後）頭2周難當疫苗已生效。

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此外，港府昨公布，一名61歲男子於3月15日接種復必泰BioNTech疫苗後，當場出現中風情況。梁子超認為，屬自然偶發機會較由疫苗影響大，他解釋有長者或對疫苗安全性存誤解，導致接種疫苗時較緊張或心理壓力較大，容易使血壓大幅度波動，如血壓急升有機會引致出血，而急跌則有機會使血管缺氧而中風。

梁續指，指如自身血管有閉塞情況，心理壓力大導致中風機會會增加，而除非有入侵性檢查或特別的掃瞄，否則難以發現自身血管是否有閉塞，而將所有接種人士先作詳細檢查才安排疫苗接種國際上均認為不符成本效率；他認為市民可多留意外國數據，從而減低對疫苗的恐慌。

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記者：鄧凱文