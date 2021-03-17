【保就業計劃】羅致光：無薪假屬分享工作較裁員好　對推第三輪保就業計劃有保留

▲ 勞工及福利局局長羅致光指，當局基於財政考慮，對推第三期保就業計劃有保留。（資料圖片）

新冠疫情下最新失業率升至7.2%。立法會上有議員關注無薪假問題及當局會否再推保就業計劃，勞工及福利局局長羅致光回應指，無薪假是一種工作分享，較裁員為好，而當局基於財政考慮，對推第三期保就業計劃有保留。

金融服務界議員張華峰關注，疫情打擊中小企生意，有經紀和後勤員工仍要放無薪假，認為政府未能提出措施支援放無薪假僱員。

羅致光回應指，疫情下企業生意受影響，無可避免需要裁員，無薪假安排反映了市場變化的靈活性，形容無薪假安排為工作分享（job sharing），

本來返5日工，變了返4日工，如果不把工作互相分享，僱主是可以炒20%員工。

他承認無薪假的確會影響員工收入，但總比裁員好，呼籲僱主和僱員互諒互讓。

此外，紡織及製衣界議員鍾國斌詢問當局為何不推出第三期保就業計劃。羅致光指，未知疫情會持續多久，而上兩期計劃已動用900億元，基於財政考慮，對再推計劃有保留。

勞福局提供數字顯示，截至3月9日，「保就業」計劃秘書處共收到1,105宗舉報，51%涉及無理減少員工人數及／或辭退員工；16%要求僱員持續放無薪假；以及10%不適時發放工資或減薪。另有2%舉報是關於疑似公司倒閉或轉換經營者。



政策創新與統籌辦事處成立了覆檢小組，逐一檢視每宗舉報個案的調查報告及僱主的相關強積金紀錄，以審視僱主遵守計劃有關守則及條款的情況，截至3月9日，有1,069宗已完成調查。

當中608名僱主未有完全遵守計劃的守則及條款；秘書處會根據計劃的守則及條款，要求相關僱主退還未有用於支付工資的補貼金額及就未達「承諾受薪僱員人數」向政府繳付罰款。此外，秘書處已將274宗涉及勞資糾紛的投訴轉介勞工處跟進，及向海關轉介了2宗個案，和向入境事務處及稅務局各轉介了1宗舉報或投訴個案。另外，秘書處向強積金管理局轉介了23宗涉及僱主強積金供款相關的投訴個案。

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記者：徐紹軒