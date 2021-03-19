【遺愛人間】老伴病逝92歲婆婆頓失求生意志　恩愛23年辭世齊做無言老師

▲ 孔姨喪偶半年後離世，夫婦死後齊做無言老師。

死亡並非人生終點，有些人死後仍願意成為「無言老師」。TVB節目《星期日檔案》最新一集，訪問了一位喪母的女士Mandy。她的媽媽孔姨生前與老公關先生恩愛非常，在關生辭世半年後，孔姨也因病過身，並雙雙在死後捐獻遺體，作醫科生解剖教材，延續生命意義。

▲ 孔姨和關先生都是彼此第二段婚姻。（影片截圖）

孔姨和關先生都是彼此第二段婚姻，他們原本的伴侶早年過身，後來結識交往3年後，在1997年再婚。彼此陪伴渡過23個寒暑，關係相當恩愛融洽，連女兒Mandy也忍不住說：

他們無論生活、愛好都很合拍，比較前衛，活到這個年紀仍會嘴對嘴接吻。

自關生去年2月因前列腺病逝世後，Mandy表示從未見過媽媽情緒如此低落，甚至失去求生意志：

好像失去靈魂一樣，說話沒有那麼多，說話3句也離不開關生，有些厭世的想法，經常說：「我都快些走，我也不想留這麼久」、「去找關生一起」。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

孔姨本身有幾名子女，但都在外國，照顧媽媽的責任於是落在Mandy身上。Mandy雖然也會抽時間到媽媽家中照顧她，但她直言覺得自己照顧不周：

覺得照顧她不多，或者不能分擔她的痛苦，我覺得她每一次有病痛時都很辛苦。

最終孔姨在去年8月底因腎衰竭離世，終年92歲。感慨的是，因疫情關係，孔姨的子女看不到媽媽臨終一面，Mandy直言留下一點遺憾。

▲ 夫婦生前已承諾做醫科生的「無言老師」，延續大愛。（影片截圖）

孔姨和關先生8年前曾接受過《星期日檔案》專訪，當時他們已經80多歲，雙方都同意死後捐贈遺體，做醫科生的「無言老師」，延續大愛。

相關影片如下：

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣