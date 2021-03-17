【選舉制度】張勇：要建立具香港特色民主選舉制度

▲ 張勇稱，設計香港選舉制度的核心是重新構建選舉委員會。（資料圖片）

中央官員第三日在香港出席座談會，就修改香港選舉制度聽取各界意見。全國人大法工委副主任張勇今日聽取法律界意見時表示，這次完善香港選舉制度是想建立一套新的適合香港實際情況，具有香港特色的民主選舉制度，實現「香港社會各界均衡有序的政治參與」。

張勇在發言時稱，全國人大及其常委會之所以要以「決定+修法」來完善香港選舉制度，是希望建立一套新的適合香港實際情況，具有香港特色的民主選舉，實現「香港社會各界均衡有序的政治參與」。

他續指，香港的實際情況概括而言有2點，一，香港是多元化、國際化、高度發達的資本主義社會；二，香港是中央授權下實行高度自治、直轄於中央人民政府的地方行政區域。強調考慮香港所有的政治體制設計，要立足於上述實際情況，兩者不可偏廢。

張勇指出，設計香港選舉制度的核心是重新構建選舉委員會，並增加其職能。他指中央反覆評估、研究，認為香港的選舉委員會是是一個適合香港的好制度，但要進一步的完善，而重新構建要從兩個方面入手：一，擴大其代表性，調整均衡性，實現更廣泛的政治參與，促進香港社會整體利益的保護；二，通過增加新的職能，實現愛國者治港，改善行政與立法關係，增強行政長官的施政能力。

他表示，進行重構、立法後要達到的政策目標，包括：要實現真正的愛國者治港；提高香港特區的管治效能；使行政立法關係「理性制衡和有效配合」。

張勇又提到，這幾天聽了很多意見，私下也拜訪了多位德高望重的前輩，收穫滿滿。

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記者：林曉君