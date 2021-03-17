【哥本哈根的另一個我】薛凱琪+江海迦10年後再合作 Fiona是AGA伯樂

▲ 薛凱琪與AGA再合作。

Fiona薛凱琪2021首支單曲《哥本哈根的另一個我》再次找來十年前合作過《Better Me》的AGA江海迦操刀作曲。二人更相約拍攝合唱片，促成二人首次唱歌上的合作。除了新歌《哥本哈根的另一個我》，Fiona更特地挑選了AGA的作品《Superman》合唱。

問到二人今次合唱的難度，竟不是音樂上難倒他們，而是「忍笑」！Fiona笑說AGA望歌詞紙時咪起雙眼極像驗眼，說畢兩位又忍不住大笑。

▲ AGA曾為薛凱琪作曲。

AGA表示除了歌曲的合作外，這次二人還拍了兩個Cover videos，當中由兩把女聲一起合唱的《Superman》，希望為大家帶來多一點溫暖的感覺。

今次的合作，AGA憶述Fiona當年是她的伯樂，因為當時AGA還未出道，只是以作曲人身份在音樂界奮鬥寫歌。而當時Fiona的新專輯雖然已經選好所有曲目，但當聽到《Better Me》的demo，發現旋律和內容非常切合當時自己的心情，所以跟公司要求多製作這首歌。

▲ 二人共同對唱。

雖然此歌沒有派台，但卻成為了其中一首最多人點唱的歌曲。 而《Better Me》就是AGA第一首成功賣出去的歌曲，意義甚大。

問到兩人下一次合作希望做什麼，她們均表示希望合作做音樂劇，能在音樂以上再加上演戲，亦因為享受與對方相處的時間，而舞台劇需要大家出相入對數個月排練，跟一個相處舒服的人一起做就最好不過。