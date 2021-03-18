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【網課壓力】7歲女Zoom上堂遊魂　港媽情緒爆煲：幾時先恢復實體課

中小學 10:28 2021/03/18

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熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

近日一名港媽在網上討論區大呻女兒上網課不專心，自己亦情緒崩潰，希望可以盡快恢復實體課堂。

雖然近日疫情有緩和跡象，但大部分學校仍未全面恢復實體課堂，繼續以網上教學為主。日前有港媽在網上發文，大呻7歲女兒在家上Zoom課堂時不專心，使她怒不可遏，責罵女兒時連自己也忍不住哭了。而她亦感到身心疲累，希望學校可以盡快全面恢復實體課堂。

近日一名港媽在網上討論區「親子王國」發文，指就讀小學的女兒本月已回校上課2天和考試，不過其餘時間均需要在家進行網上課堂。有日她從奶奶口中得知，女兒「zoom時唔專心，自己喺度發夢、玩、避開老師鏡頭」，令港媽感到非常生氣。

嘆女兒上網課難集中精神

她直言女兒以往上課專心，但自從長時間實行網上教學後「開始心散」，於是痛罵了女兒一頓：

鬧佢自己都忍唔住爆喊，成日好似遊魂咁，話咗好多次都係咁。

港媽又指每天下班後已經要跟進女兒的功課，亦要準備月底的考試，而丈夫不會幫忙，坦言感到很無助。

網上教學增加家長壓力

疫情下學習模式改變，無形中增加了家長的壓力。港媽嘆自己壓力「爆煲」，直斥政府遲遲不肯恢復面授課堂，坦言「小朋友同家長有幾慘佢哋知唔知」。

有網民勸港媽不用太緊張，指自己的孩子亦面對同樣情況。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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