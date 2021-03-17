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【港區國安法】范國威辭任西貢區議員　稱還柙中無法履行職務

政治 17:03 2021/03/17

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范國威辭去西貢區議員職務。（經濟日報資料圖片）

47名民主派人士，因組織或參與初選，被控違反港區國安法。目前還柙當中的新民主同盟范國威，在昨日辭去西貢區議員一職。

范國威在社交網站上指，目前正被還柙於荔枝角收押所，期間無法履行議會職務，故辭去區議員一職，並感謝多年來的支持及鼓勵。

新民主同盟表示，事前一直與范國威保持溝通，理解及尊重其決定，並會協助處理議員辦事處的善後事宜。

范國威在2000年起，連續21年擔任西貢區議員。他早年為民主黨成員，但於2010年退黨，並有份創立新民主同盟。他在2012年當選立法會議員，但4年後連任失敗，不過卻在2018年在補選勝出，重返議會，惟一年後於遭裁定不妥為當選，喪失議員資格。

另外，同樣被控的荃灣區議員譚凱邦，日前致函所屬的新民主同盟執委會，表達退出的意願。新民主同盟表示尊重其決定，一致同意譚凱邦即時退出，感謝對過8年的積極投入，以及開拓新界西所作出的貢獻。

至於同案中獲准保釋的黃大仙區議員施德來、深水埗區議員何啟明，昨晚則向民協，提出辭去主席及副主席職務。

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記者：陳宛彤

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