【掛羊頭賣鴨肉】揭自助餐平價羊肉來源　屠宰場向活羊灌3公升水用鴨肉扮羊肉

▲ 平價羊肉的背後，是用鴨肉扮羊肉，並由屠宰場向活羊灌水。

內地傳媒近日揭發平價羊肉來源。市面上所謂羊肉，其實是用鴨肉溝羊油冒充，並主要於平價自助餐販賣。另外，就算是真羊肉，亦有可能是「注水肉」，即向活羊灌水。

▲ 羊隻猛烈掙扎。

據《澎湃新聞》報道，記者發現大部份平價自助餐食店所用的羊肉卷，售價相當便宜，每斤批發價僅約7元（人民幣，下同）。有批發市場商販坦言，這些平價羊肉其實是用鴨肉加羊油冒充羊肉，但從來沒有人說不好吃，只要「一蘸醬汁什麼都吃不出來」：

低價位自助餐、50至80元的自助餐都用這個肉，沒有反映說不好吃的。口感肯定也好吃。吃不出來的，羊油嘛，跟羊肉差不多。一蘸醬汁什麼都吃不出來。皇家5號他們連鎖店都用著呢，還有好多小火鍋、低價位自助餐他們都用。

記者又實地考察一間每位收費55元的自助餐廳，問工作人員餐廳的「肉」是什麼肉時，工作人員三緘其口，僅說是「調製肉」，至於裏面有甚麼肉，工作人員「不敢說」，只說：「反正是沒含羊肉。」

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注水肉

除了「掛羊頭賣鴨肉」，批發市場又透露有賣「注水肉」，即向活羊注水後宰殺。水份多的注水肉僅售5元多1斤，水份少的要7元一斤。

為了調查注水肉，記者暗訪山東某大型羊肉屠宰場，發現工作人員會在屠宰前向活羊灌水，平均每隻羊注入3公升水。注水時，工作人員會抽取地下水，一隻手用水管強行插入羊口中，另一隻羊扣住羊嘴，然後注水半分鐘。

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羊肉批發商坦言注水羊肉常見。沒注水的羊肉每公斤售33.5元；注過1次水的1公斤羊肉售32.5元；注過2次水的1公斤羊肉售31.5元。

該屠宰場平均每日屠宰2000隻活羊，旺季更可達4000隻，供銷至山東、河南、安徽及江蘇等地。

注水羊肉產生大量細菌毒素物質

中國國家二級公共營養師鞏宏斌表示，注水羊肉不但破壞肉質，且易滋生細菌及寄生蟲。

肉類被注水後，易造成病原微生物的污染。肉面水質含病原微生物加上操作過程中沒有消毒，易造成污染。而且肉的營養成分遭破壞，還會產生大量細菌毒素物質，危害健康。

4個方法分辨「注水肉」

鞏宏斌亦分享選購時有4個方法可分辨「注水肉」，分別是摸、看、壓、測：

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責任編輯：羅嘉欣