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【酒店優惠】馬哥孛羅酒店推雙人住宿優惠$899起　30小時住宿+自助早餐+下午茶+客房升級【附預訂詳情】

休閒消費 17:14 2021/03/17

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熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

馬哥孛羅酒店推雙人住宿優惠$899起。（圖片由酒店提供）

復活節快到，大家計劃好如何慶祝節日沒有？馬哥孛羅酒店推出住宿優惠，兩位港幣899元起可預訂「悠閒假期」住宿禮遇，並由即日起至6月30日入住馬哥孛羅香港酒店或港威酒店，套餐包30小時延長住宿、自助早餐、下午茶或港幣300元的餐飲消費額。

套餐除了包30小時延長住宿及自助早餐，入住客入住馬哥孛羅香港酒店可於客房享用下午茶，而選擇港威酒店亦可獲價值港幣300元的餐飲消費額，於住宿期間享用酒店餐廳或客房送餐服務。如果在星期日至四入住，還可享客房升級。

不過留意，2021年4月2至5日入住將收取每房每晚港幣200元假期附加費。

兩間酒店的套餐詳情如下：

馬哥孛羅香港酒店

住宿套餐包括雙人自助早餐、每晚入住可享客房雙人下午茶以及於星期日至星期四期間入住，可享保證提前入住至上午10時及延遲退房至下午4時（不適用於公眾假期）。

此外，於星期日至星期四期間入住，可享客房升級 (不適用於4月2至6日﹑5月19日﹑6月13及14日)：

  • 每房每晚港幣999元預訂高級客房，可免費升級至豪華海景客房; 或
  • 每房每晚港幣1,099元預訂豪華客房，可免費升級至貴賓樓層豪華客房; 或
  • 每房每晚港幣1,299元預訂豪華海景客房，可免費升級至貴賓樓層海景客房; 或
  • 每房每晚港幣1,999元預訂高級套房連貴賓樓層設施及服務，可免費升級至豪華套房

港威酒店

住宿套餐包括雙人自助早餐、每房每晚餐飲消費額價值港幣300元 (適用於港威酒店營運餐廳或客房送餐服務單點菜單)以及於星期日至星期四期間入住，可享保證提前至上午10時登記入住及延遲退房至下午4時(不適用於公眾假期)。

此外，於星期日至星期四期間入住，可享客房升級 (不適用於4月2至6日﹑5月19日﹑6月13及14日)：

  • 每房每晚港幣899元預訂高級客房，可免費升級至豪華客房; 或
  • 每房每晚港幣999元預訂豪華客房，可免費升級至總理客房; 或
  • 每房每晚港幣1,099元 預訂總理客房，可免費升級至貴賓樓層豪華客房; 或
  • 每房每晚港幣1,299元預訂貴賓樓層豪華客房，可免費升級至高級套房

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責任編輯：王芷瑩

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