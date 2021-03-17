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【專業失德】醫生手術期間亂玩病人器官　比賽猜重量尺寸影相放上網

健康 17:22 2021/03/17

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熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

醫生手術期間亂玩病人器官，比賽猜重量尺寸影相放上網。

美國密歇根州近日發生一宗醫護專業失德事件，一群醫生竟在施行手術期間，拿著病人的器官自拍，又大玩遊戲，比賽猜器官的重量、長度。事件引起網民猛烈批評，當局目前已介入調查。

根據外國傳媒報道，一個疑似由婦產科住院醫生開設的Instagram帳戶「grandrapids_obgyn_residensy」，早前分享了數張照片，可見醫生在手術室內，舉起病人的器官面對鏡頭拍照，而病人仍躺在手術床上。

他們更把病人的器官當玩具，比拼長度，稱「最長的勝出」，又比賽猜病人器官的重量。其中一則貼文寫道：

我們在手術室中玩的另一場比賽是猜重量，這不僅適用於嬰兒，與往常一樣，如果猜錯就被淘汰！

    點擊圖片放大
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報道指，事件涉及「Spectrum Health」醫院35名婦產科醫生，院方事後發表聲明，指對涉事醫生的行為感到失望，目前該Instagram帳戶已被關閉，院方會就事件進行調查。而當地的醫療部門亦表示會跟進調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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