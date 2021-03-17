【虐殺女童】班主任直覺女童兄長會向老師說謊　指男童說法與繼母不同 

▲ 5歲女童虐殺案，今續於高等法院聆訊。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（17日）於高等法院續審。女童的8歲小兄長X的小學班主任今出庭供稱，他曾於X小三那年暫停其班長職務，因為他直覺認為X會向老師說謊和誇大，被問及為何產生上述直覺時，班主任解釋指有時候X的說法與繼母有所不同。

控方今傳召X的班主任出庭作供，他供稱於2017年擔任X的班主任，印象中X的學習成績中下，比較安靜和被動。X小三那年他認為X頗乖及樂於助人，因此曾安排X擔任班長，班主任指X間中會不太願意回答老師問題。

班主任確認自2017年11月初起，多次留意到X的身上有傷勢，例如發現X步行有困難，因此安排X使用校內的升降機，他亦曾留意到X的身上有多處被打的傷痕，以及面部紅腫等。被問及曾否建議繼母於管教X時要嚴厲一點，班主任表示不記得，他亦表示不記得曾否向繼母提及X說謊。

代表父親的大律師吳政煌盤問時指出，父親曾於2017年11月14日聯絡班主任，問及X前一天於校內發生什麼事，因為X於13日晚上不肯回家和不肯吃飯，班主任確認事件，並指當時告知父親，校方於前一天曾安排X與社工會面。班主任於盤問下又指出，他曾聽過有說法指X自己選擇不在家吃早餐，而在校內要求食物，班主任於控方覆問下補充指，X本人和他的父親均曾提及上述說法。

代表繼母的大律師羅志霖盤問時則指出，班主任曾於2017年11月發現X的鼻樑上有傷勢，當時X和繼母的解釋同樣是X教妹妹做功課時被弄傷，班主任同意說法。

代表繼外婆的大律師潘志明則問及X被暫停班長職務一事，班主任回應指當時其中一個暫停其職務的原因，是認為X有不誠實，辯方又引述班主任與社工之間的whatsapp訊息指，班主任向社工形容X「講大話、誇大」，班主任於庭上確認說法，並指這是基於他的直覺。

控方在覆問時問及班主任為何有上述直覺時，他解釋指「因為有時問X問題，發現可能同繼母求證時有出入」。班主任又指他暫停X的班長職位，亦因為印象中，X提供的資料有些不盡不實，「同埋無準時交功課」。被問及為何兩者有分別就等於X不誠實，班主任解釋指「因為我有就X講嘅嘢向繼母求證，發現會同繼母講嘅有啲唔同」。案件明（18日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝