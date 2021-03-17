【8.18集結案】辯方指警方撤離梁國雄只協助疏散人群　控方強調非重複檢控

▲ 涉8.18集結案被告之一梁國雄今午由律師代表進行結案陳詞。(經濟日報資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8月18日港島遊行而被控組織未經批准集結一案，控辯雙方今（17日）午於西九龍裁判法院續作結案陳詞。辯方資深大律師潘熙指，警方撤離現場後，集會主辦方須負責管理及疏散人群，梁國雄只是協助疏散人群，又指控方就單一事件起訴梁國雄組織及參與未准批准集結兩罪，並不合理。控方則指組織及參與是兩種不同罪行，兩者的定罪元素亦不相同，故並非重複控告。聆訊明（18日）續。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

代表梁國雄的資深大律師潘熙今午結案陳詞時指，即使法官接納所有警察證人的證供，亦不應裁定被告干犯控罪，指當時警方撤離及沒有警員留在維園執勤，因此維園集會主辦方須負起責任去管理及疏散人群，而事實上在集會高峰期，維園足球場被人站滿，主辦方選擇有限，而梁國雄只是協助疏散人群。

潘又指，控方起訴梁國雄組織及參與未准批准集結兩罪，涉就同一事件，控告兩項控罪，雖然控罪數量對刑期影響不大，惟每1項定罪均可獨立視作針對被告的1次懲罰，故重複控告同一事件並不合理。

代表控方的大律師林芷瑩回應時，指組織及參與是兩種不同罪行，兩者的定罪元素亦不相同，故並非重複控告。林又舉出涉及強姦的案例，指該案被告在強姦事主時有作出其他侵犯行為，因此除了強姦罪外，亦就其他行為被定罪。聆訊明（18日）續。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌