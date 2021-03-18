【對抗濕疹】患濕疹逾10年停類固醇四肢紅腫流水　25歲女生接受中醫治療3個月好轉【附紓緩及護理方法】

▲ 25歲女生患濕疹逾10年，停類固醇後四肢紅腫流水，及後接受中醫治療3個月好轉。

濕疹患者停用類固醇後，通常會出現反彈症狀，令病情惡化。註冊中醫師周嘉敏近日在其facebook專頁分享一宗病例，一名25歲女子為敏感體質，自小患有濕疹，靠西藥控制病情。後來她停用類固醇，並出現反彈症狀，面部及四肢皮膚紅腫、流水，痕癢難當，抓破後流血結痂，情緒低落，曾表示不想看到自己的皮膚。改為接受中醫治療，服用中藥，配合刺絡放血、針灸治療3個月後，患者皮膚好轉。

周醫師接受TOPick訪問時表示，該名25歲求診者患有濕疹超過10年，一直以來病情反覆，嚴重時則用類固醇及其他西藥控制。停用類固醇2個星期後，反彈情況嚴重，長期無法入睡，睡至半夜也因皮膚過於痕癢而醒來。而且手腳嚴重滲水時，她一度無法上班，需要請假。

醫師指，該名患者需長期站立工作，導致雙腳出汗但難以排汗，加上循環系統欠佳，好轉進度較慢。患者因患濕疹情緒低落，曾表示不想看到自己的皮膚。她接受純中醫方法治療3個月後，皮膚漸變光滑，紅腫退去、痕癢大減，終可正常睡覺。現時她仍需服藥鞏固療效，但覆診時已重現笑容。

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治療方法

周醫師接受TOPick訪問時表示，該名患者屬於濕熱體質，求診時濕疹急性發作。此類患者通常會出現以下症狀：

濕熱：怕熱、身熱、喜涼、口乾很想喝凍飲、大便黏、舌苔厚。

急性濕疹：皮膚紅腫、有滲水傾向，患處範圍大。

周醫師解釋，患者除了服用中藥，在急性濕疹期，用刺絡放血方法有助去濕、排熱，達到收水止痕效果；用針灸治療則有助緩解痕癢、安神助眠、放鬆心情。

內服中藥：龍膽草、苦參、黃連、白鮮皮、滑石、土茯苓、黃柏等，有清熱利濕功效。

戒吃食物：海產（蝦、蟹、貝殼類）、筍、菇類、牛奶、雞蛋、芝士、牛肉、酒、辛辣食物。

宜多進食的食物：周醫師指，根據此患者的體質，建議她多吃多喝以下食物：綠豆、苦瓜等寒涼食物，或茅根水、薏米水，有助清熱利尿袪濕。

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護理方法

周醫師指出，患者需避開致敏源，在日常生活中留意以下事項，有助護理受損皮膚：

若滲水嚴重、傷口較多時，可戴手套或腳套。

平常穿多些透氣的襪子、鞋子。

洗澡不要水溫勿過熱。

洗澡後立即塗保濕、止痕的藥膏，例如紫雲膏。

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記者：黃泳欣