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【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路

娛樂 18:03 2021/03/17

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李傑志已由機師轉行運輸。

去年10月，因為國泰港龍航空大裁員兼重整業務而失業的高級副機師李傑志（Brian），其實在當副機師之前，曾在2008年以男子組合「Square」成員身份當歌手，不過組合在2011年解散，他亦在同年投考私人飛機牌和受訓，在2013年加入港龍當機師。

故此，Brian早前參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》比賽，望藉此重返演藝圈，可惜他最終落敗。李傑志最近決定改行，與朋友合資開公司投身運輸業，他並在個人社交平台上載一張在清潔貨Van的照片。

【衝上雲霄】麥大力將演出《衝上雲霄》短劇　盛勁為得獎多謝麥明詩

Brian現已轉行。（取自IG）

【衝上雲霄】34歲冠軍麥大力曾棄醫任機師 棄高薪厚職入娛圈重新起步【多圖】

同時，Brian以幽默的方式寫道：

大家好，我係前KA機頭Brian，同大家都係十月嗰時無得再飛......

本著「細個唔讀書，大個做運輸」嘅精神，小弟同幾個師兄弟開左間叫龍仔速遞嘅小型速遞公司，希望搵兩餐之餘，仲可以保育翻龍仔個牌頭。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

然後他介紹主要業務稱：

龍仔主要做食材嘅運輸，係啱啱嘅新年，就幫三間餐廳送左幾百個盤菜，同近千底年糕，亦都有運凍肉、蛋糕等等，而嚟緊都會開始運埋寵物食糧。

不過而家經濟差搵食艱難，希望大家可以支持下龍仔，等我地幫下大家做運輸。只要係ex-crew或者仲飛緊嘅同事，無論咩類型嘅網店，龍仔都使命必達，保證將件貨安全穩妥咁送俾個客。

「俾個機會龍仔」

最後，他落力為公司宣傳稱：「如果大家可以俾個機會龍仔嘅，我地會用非冷凍車嘅價錢，用冷凍車幫大家做即日攞，即日送嘅速遞服務。若然唔需要凍車嘅，我地可以offer特惠嘅價錢俾大家。」

Brian更寫下手提電話，以便客人隨時查詢。最後以tag補充寫道：「#航空業自救經濟圈#細個唔讀書大個做運輸#龍仔速遞識飛咁濟」

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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