【米芝蓮推介】「Zuma」9名染疫食客全屬URSUS Fitness群組　當局料食肆未出現爆發

▲ 張竹君（左）相信，日式餐廳「ZUMA」未出現爆發或傳播。（陳靜儀攝）

本港近日再爆疫情，更集中於中西區一帶，中環米芝蓮日式餐廳「ZUMA」日前獲當局通知早前多名食客到訪後確診，惟未有提供進一步資訊，餐廳已暫停營業作消毒。署方昨日（16日）始公布有9名確診者曾訪當處，均涉健身中心群組，大部分已於上周五（12日）確診，惟署方未有解釋漏報原因。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，全部食客與URSUS群組有關，似乎是一間較多人到訪的地方，全部人在潛伏期去過，有些人在3月11日發病，但曾於2月26日到訪；亦有人在3月2日到訪，但3月11日後發病，故相信個案源頭來自健身室。

她又指，其中4名患者曾在3月5日到該食肆同枱用膳，同日亦有2人在不同時段到訪，其他人則於其他日子到訪，包括1人在2月26日到訪、1人在2月27日到訪、1人在3月2日到訪，亦有人在3月9日到訪。

張竹君相信不是出現爆發或傳播，估計他們碰巧曾到訪同一食肆，但由於個案眾多，有機會無病徵人士在傳染期到訪，或會傳染其他食客或員工。當局為謹慎起見，通報該食肆暫停營業，為員工進行檢測和食肆進行消毒，直至所有員工陰性才可恢復營業。

她又提到，有其他食肆如位於中環H Code的「樹屋」等亦有2至4名確診病人在潛伏期不同日子到訪，好像較受歡迎地方，會要求它們大清潔和為員工檢測。

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記者：陳子謙