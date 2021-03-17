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【入稟收樓】羅傑承等3人替公司作按揭擔保　遭入稟追討欠款兼收樓

社會 18:00 2021/03/17

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羅傑承等3人遭入稟高等法院追討按揭貸款及收樓。(經濟日報資料圖片)

香港飛馬足球隊會長羅傑承及董事陳皓兒，以及羅的長女羅雪儀，日前遭財務公司入稟高等法院，指3間公司以3個物業抵押申請按揭貸款，3人分別為擔保人，現要求3間公司及3人歸還按揭貸款，以及收回涉案物業。

原告CORNELL FINANCE LIMITED，根據3份入稟狀，答辯人包括為PALTERTON INVESTMENTS LIMITED、訊祺有限公司、RECORD ACHIEVE LIMITED、香港飛馬董事陳皓兒、香港飛馬足球隊會長羅傑承及其女兒羅雪儀。

根據3份入稟狀指，3間答辯公司分別於2018年7月及8月，分別以九龍仔蘭開夏道一單位連車位、柴灣百樂門大廈一單位及大埔道爾登華庭一單位抵押申請按揭貸款，並由其餘3名答辯人作為擔保。原告指答辯人未有還款，要求歸還按揭貸款及交出物業，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧

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