【古魯家族2】林珊珊林子善談父母經　同感養兒一百歲長憂九十九

▲ 齊聲演《古魯家族2：霸器新時代》的林珊珊與林子善，大談父母經。

自2013年推出的夢工場動畫電影《古魯家族》（The Croods）後，林珊珊和林子善再度為續集《古魯家族2：霸器新時代》（The Croods：A New Age）獻聲，分別為人父母的林珊珊和林子善表示，今次續集更著重親情的探討。

【BB大晒】林子善「投訴」囡囡晚晚扭計要爹哋陪 有女萬事足：想獨佔爸爸講聲咪得囉

▲ 續集《古魯家族2：霸器新時代》（The Croods：A New Age）。

【新手爸爸】林子善當爸爸更感父母恩 為照顧妻女：我怎樣都頂得住【有片】

完全代入角色

事隔多年，再為《古魯家族2》聲演娥姐的珊珊認為今次過足戲癮：「上一次感情交流比較少，遭遇較多，可能因為介紹角色，但今次覺得配音上有戲做。」

珊珊更透露，當中投放了自己作為母親的情感：「大家到戲院就會知道，裏面會有媽媽的投入、對仔女的期望，自己也是媽媽，雖然孩子長大了，但會讓我重溫她們小時候的感受。」

▲ 珊珊坦言今次過足戲癮。（湯炳強 攝）

聲演坦克的子善感謝領班讓自己延續古魯家族的故事：「多謝領班，其實我忘記了自己的聲音，他會再告訴應該怎樣做。」

他謙稱：「配音真的不太在行，因為平時拍劇都是配自己的聲音，所以記得配第一集時真是配到『嘔血』。第一集是長期大叫，因為經常逃命，今次好很多，不用經常大叫，加上角色多了，變得好玩和挑戰，又可以賺錢。」

▲ 子善認為今次故事更好玩。（湯炳強 攝）

【BB大晒】林子善「投訴」囡囡晚晚扭計要爹哋陪 有女萬事足：想獨佔爸爸講聲咪得囉

養兒一百歲長憂九十九

說到成為父母的感受，珊珊和子善異口同聲說：「養兒一百歲長憂九十九！」。

林珊珊稱，直到現在，她的媽媽仍然會提點珊珊天氣，督促她外出多穿衣服。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於林珊珊，本身早已是兩女之母，在1987年誕下長女李澄（西瓜），於1989年誕下第二名女兒李怡 (野人）。

她坦言成為母親才深深體會這句話：「我媽媽曾告訴我：『母親是一輩子的。』，年輕時會覺得孩子長大便沒我的事，原來不是，即使斷絕關係也會擔心，媽媽是永無休止的崗位。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

珍惜親子時間

至於相對於珊珊屬新手爸爸的子善，他的女兒才約1歲，子善卻也開始擔憂：「現在也開始憂，經常透過手機看她做甚麼。」

他深明孩子的成長只有一次，所以份外珍惜與女兒的時間：「現在放工健身之後便趕快回家照顧女兒，每天生活都一樣。我也想陪她多一點，難得她甚麼地方也不能去，好像西瓜和野人長大去滑水便很難再跟。」

無論孩子3歲還是80歲，父母總有操不完的心。

同場加映：林子善訪問

髮型：John Chung @ Barbieri Privata（林珊珊）

化妝：Rainbow Chung @ Annie G（林珊珊）

記者：鄭嘉瑤