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聶德權：公務員特別上班安排不等如放假　逾7萬名公僕參與抗疫行動

政治 18:17 2021/03/17

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公務員事務局局長聶德權表示，公務員特別上班安排不等於放假。（資料圖片）

新冠疫情下，港府去年四度實施公務員特別上班安排。公務員事務局局長聶德權表示，公務員特別上班安排不等於放假，政府在疫情期間一直維持緊急及必須的公共服務，而其餘公務員亦需留家工作，減低感染風險。

聶德權今（17日）以書面回答議員質詢時表示，港府實施公務員特別上班安排時，會要求各政策局部門按其運作模式，作出合適人手安排，並因應情況作調整。他認為，有關安排除有助大幅減少社區的人流，亦能起示範作用，鼓勵私人機構作類似安排，以進一步減少社交接觸；期間各政策局和部門，亦廣泛利用資訊科技，為同事提供合適設備，做到有效溝通。他提到，截至2020年10月底，獲派發手提電腦的人員增加約7 900人（約112%），而獲授權使用虛擬私有網絡（VPN），以進行遠程工作的人員，亦增加約9 700人（約147%）。

另外，聶德權指出，過去十三個月，各政策局和部門精誠團結，調派人手協助抗疫。他表示，截至2021年3月初，已有超過70 000名政府人員，包括公務員、合約僱員及退休公務員等，參與各項抗疫計劃及行動，強調政府會繼續因應疫情發展和實際需要，靈活調配人手支援抗疫工作，讓市民生活和社會經濟活動盡早恢復正常。

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責任編輯：尹櫻霖

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