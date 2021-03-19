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【淘寶紙紮】$280淘寶拜祭紙紮用品　網民大讚紙質靚：香港買要捱海鮮價

休閒消費 10:24 2021/03/19

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熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

有網民分享從淘寶購買的平價紙紮用品。

淘寶真令人意想不到，常帶來驚喜，竟然連拜祭先人紙紮用品都可買到！有網民在淘寶買了一些紙紮用品，稱讚紙質不錯，而且又便宜，不會捱香港紙紮店的海鮮價。

有網民在淘寶開心Share Facebook群組分享了自己從淘寶購買的紙紮用品來拜祭先人，表示自己每次在香港買，售價都好似海鮮價，感覺店主趁他不了解而亂開價，有被欺騙的感覺。

於是，他今年學其他網友淘寶紙紮用品，大讚紙質不錯，相片已有大量紙紮用品，然而他指還有些未入鏡，貨品連運費一共人民幣235元（約港幣$280），覺得很抵！

    點擊圖片放大
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由於較少人選擇在淘寶購買拜祭用品，此帖文吸引不少網民留言。

有人笑言淘寶或寄貨不對版的東西，「會唔會寄到落嚟得個吉盒，然後問親，親答你係售後服務幫你燒埋啦。」；亦有網民表示在香港買拜祭用品很貴，次次都花費千幾元，比起這網民只花了二百幾元，真在便宜很多。

不論在香港或淘寶購買拜祭用品，最重要都是後輩對先人的敬意。

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責任編輯：陳珈希

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