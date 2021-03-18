【新手爸媽】準備懷孕宜於受孕前服食葉酸　營養師：葉酸不足或過量都影響胎兒腦部發育

▲ 註冊營養師周詠苑表示，女士預備懷孕的話，應在受孕前兩至三個月，或不少於一個月前，開始服食葉酸補充劑，以確保身體達到足夠的葉酸水平。

「開始服食葉酸了嗎？」每次聚會，我們都會追問Maggie，催促她快生個寶寶，然而每次她都會迴避我們的追問；這次她卻主動帶起話題：「聽說媽媽們都期望生個大B，如要下年一、二月出生的話，現在是三月，是時候預備服食葉酸嗎？」

說起生寶寶，大家都雀躍起來，Fiona搶着說：「對！四、五月就要積極造人，你現在應立即開始服食葉酸！」

Maggie說：「我上星期剛買了一樽，每粒含400微克葉酸，是否足夠？我發現某些牌子達800微克！」

「可以了，對於預備懷孕、適齡生育的女士，每日建議葉酸攝取量為400微克，孕婦應攝取600微克，餵哺母乳的媽媽則建議500微克；預備懷孕的話，應在受孕前兩至三個月，或不少於一個月前，開始服食葉酸補充劑，以確保身體達到足夠的葉酸水平。」我說。

▲ 註冊營養師周詠苑指出，對於預備懷孕、適齡生育的女士，每日建議葉酸攝取量為400微克，孕婦應攝取600微克，餵哺母乳的媽媽則建議500微克。（iStock圖片）

葉酸攝取不足增胎兒早產風險

Maggie丈夫Ken也加入我們的對話，他問：「只有葉酸要預早服食，其他維他命就不用嗎？」

「葉酸對胎兒的腦部及中樞神經系統發育非常重要，葉酸攝取不足會增加胎兒患上神經管缺損症的機會，出現先天性大腦及脊柱發育異常，亦會導致胎兒早產、體重過輕，以及成長過程發展遲緩。」我頓一頓，續說：「因為神經管缺損症可在受孕後一至兩個月出現，但往往孕婦在這段時間或以後才發現自己懷孕，所以受孕前攝取足夠葉酸，比任何其他營養素更重要。」

▲ 葉酸對胎兒的腦部及中樞神經系統發育非常重要，葉酸攝取不足會增加胎兒患上神經管缺損症的機會。三文魚、橙、雞蛋、果仁等，都是富含葉酸的食物。（iStock圖片）

Ken再追問：「有哪些食物含有葉酸？是否食物上未必能攝取足夠，所以需服食葉酸補充劑？」

葉酸的食物來源其實不少，主要有蔬菜及水果，尤其深綠色蔬菜如西蘭花、菠菜、蘆筍，另外羅馬生菜、橙、橙汁、香蕉也含有葉酸。據衞生署建議，每日應進食3份蔬菜及2份水果；並配合均衡飲食，因為白飯、豆類食物（如：紅腰豆、鷹嘴豆)、果仁、牛油果、雞蛋、海鮮等也屬葉酸的食物來源；一些穀類早餐、麵包也有添加葉酸成分；不過葉酸是維他命B的一種，屬水溶性營養素，容易被破壞或流失；對於備孕中的女士，多會建議攝取葉酸補充劑。

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葉酸攝取過量影響孩子腦部發展

「那從飲食上攝取的葉酸，再加上補充劑，會否出現過量問題？」Ken繼續滔滔不絕地問。

「從天然食物中攝取的葉酸，並不會出現對身體的不良影響；要注意是避免從補充劑或添加於食物中的分量，超出1,000微克的建議上限，不然會令孩子在成長發育過程中，腦部及認知能力發展遲緩。」

我們大讚Ken絕對是個好爸爸，取笑他比Maggie還要緊張，Fiona搶着笑說：「恭喜恭喜！下年我們就可派利是給寶寶呢！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）