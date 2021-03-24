【尖子教室】挑戰TOTEL Junior考獲滿分程度相當中三 小五男生靠觀看英文影片學英文

要考試滿分並不容易，更何況是國際認可的語言考試。11歲的李穆沂（Ian）在小五時參與TOEFL Junior英語能力測試，考獲900分滿分，英文能力達中三程度。年紀輕輕的Ian操一口流利英語，全靠平日多看英文影片，訓練聽力和學習新詞彙。

▲ 11歲的Ian平日經常上網看英文影片練習聆聽和學習新詞彙。（受訪者提供）

看網上影片「寓學習於娛樂」

「我的哥哥曾經告訴我，這個世界、宇宙都是和數學有關。」本身熱愛數學的Ian，三年前無意中看到一條有關宇宙的影片，之後向比自己年長8年的哥哥請教時，發掘到對這方面的興趣。

自此他經常在網上瀏覽相關影片，而他會特別挑選英語短片，除了種類繁多，他指亦可以訓練聽力，同時接觸新的生字。Ian坦言以前並沒有留意到，看自己喜歡的影片也是一種學習方式，

當看這些影片時，除了學習新知識，其實我亦在擴闊詞彙量。

Ian亦分享，當遇到不明白的字彙，他會先嘗試自己理解，根據上文下理推測意思，如果不成功才會問家人或自己上網查看。另外，他亦會看科幻和推測小說，訓練閱讀和寫作技巧。

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自製桌上遊戲兼教家中長輩英文

近年桌上遊戲盛行，加上現今網上資訊豐富，Ian曾參考自製桌上遊戲的影片，自己創作了一款戰鬥系遊戲。由於熱愛世宙行星，所以他會以英文虛構行星名字，再跟家人玩樂。

此外，Ian空餘時間更會化身成為小老師，教祖父母簡單的英文生字。他指祖父母需要定期覆診，而大多數健康紀錄及診症資料都會以英文撰寫，所以Ian會教祖父母相關的醫學詞彙，讓他們明白自己的病歷，同時增加日常生活中運用英文的機會。

▲ 他自製英文桌上遊戲與家人一起遊玩。（受訪者提供）

日常多用英文表達情感

在溫習心得方面，Ian指在TOEFL Junior考試之前其實沒有作特別準備：

因為沒有特定的考試範圍，所以要多靠日常生活的練習。

平日在家中，他會用廣東話與家人溝通，而當「傾心事」時卻會說英語，因為認為英語「較容易表達自己的情感。」

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從小培養學習英文的興趣

Ian小時候就讀的幼稚園，每周只有一堂英文課。Ian的媽媽表示，她由Ian兒時便開始讓他接觸中文和英文生字卡，其後發現兒子對學習英文有較大興趣，不但在一歲半時已學懂數A-Z，更懂得「從尾數回轉頭」。她指：

我們（父母）對他說英文時的語調會比較誇張，不知道是否因為這個原因令他覺得很有趣。

因此Ian升讀小學時，父母為他揀選了英文小學。現時Ian就讀位於屯門的保良局香港道教聯合會圓玄小學，由於學校採用英語教學，Ian媽媽說兒子很快便適應學習環境。Ian指：「學校的語言學習環境非常好，老師會盡量使英文學習變得有趣，因此令學生不會覺得學習英文是一件困難的事。」

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記者：鄭樂晴