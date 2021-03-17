【封區檢測】西營盤均益大廈第三期列受限區域　目標明早7時完成行動

▲ 西營盤均益大廈第三期列受限區域。（陳靜儀攝）

中西區再被圍封，政府今晚（17日）作出限制與檢測宣告，由晚上7時15分起，將西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期，列為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（18日）上午約7時左右完成行動。

即看圍封情況：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府亦將銅鑼灣海宮大廈及海都大廈列為受限區，詳情即看：【下一頁】

政府發言人表示，由於均益大廈第三期近期出現確診個案，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士須於凌晨2時前接受檢測，他們會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

本港新增兩宗源頭不明個案，灣仔Mr Brown調酒師確診，何文田瓊林別墅A座家庭主婦染疫，詳情即看：【下一頁】

有9名確診者曾訪中環米芝蓮日式餐廳「ZUMA」，當局料食肆未出現爆發，詳情即看：【下一頁】

強制檢測途徑，即看：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

一名3歲的確診女童就讀半山樂林蒙特梭利學校，全校師生須強制檢測，【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴