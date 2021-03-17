【宣布約滿】許廷鏗跟唱片公司完約離巢　華納：其他傳言不再回應

▲ 許廷鏗約滿離巢。（經濟日報圖片）

今年初獲頒商台叱咤男歌手金獎的許廷鏗（Alfred），日前傳出跟簽約近四年的唱片公司華納不和，全因Alfred與公司不合作，更私下接Job，近日華納的歌手大合照、宣傳帖文等均不見Alfred的身影。

而今日華納唱片發出聲明，指跟許廷鏗的合約已完結。

華納方面表示：「有關回應早前許廷鏗與華納的新聞，許廷鏗與華納唱片公司已經約滿了，至於其他一切及傳言均不再作回應，謝謝！」