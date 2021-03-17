  • 26°C
香港時間 : 2021317日 (週三) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宣布約滿】許廷鏗跟唱片公司完約離巢　華納：其他傳言不再回應

娛樂 18:55 2021/03/17

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

許廷鏗約滿離巢。（經濟日報圖片）

今年初獲頒商台叱咤男歌手金獎的許廷鏗（Alfred），日前傳出跟簽約近四年的唱片公司華納不和，全因Alfred與公司不合作，更私下接Job，近日華納的歌手大合照、宣傳帖文等均不見Alfred的身影。

而今日華納唱片發出聲明，指跟許廷鏗的合約已完結。

華納方面表示：「有關回應早前許廷鏗與華納的新聞，許廷鏗與華納唱片公司已經約滿了，至於其他一切及傳言均不再作回應，謝謝！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【牙醫歌手】傳許廷鏗因耍大牌跟唱片公司反面　Alfred疑被華納雪藏全面消失
10:56 2021/03/16
【牙醫歌手】傳許廷鏗因耍大牌跟唱片公司反面　Alfred疑被華納雪藏全面消失
【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光　許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】
11:40 2021/02/03
【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光　許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】
【Chill Club】許廷鏗鄭欣宜大方支持新人　竟靠吵架保持友誼
20:05 2021/03/02
【Chill Club】許廷鏗鄭欣宜大方支持新人　竟靠吵架保持友誼
許廷鏗 歌手 歌曲 叱咤樂壇流行榜

最高瀏覽

【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
14:20 2021/03/16
【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
16:00 2021/03/16
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥