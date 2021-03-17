【宣布約滿】許廷鏗跟唱片公司完約離巢 華納：其他傳言不再回應 娛樂 18:55 2021/03/17 分享： 熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 許廷鏗約滿離巢。（經濟日報圖片） 今年初獲頒商台叱咤男歌手金獎的許廷鏗（Alfred），日前傳出跟簽約近四年的唱片公司華納不和，全因Alfred與公司不合作，更私下接Job，近日華納的歌手大合照、宣傳帖文等均不見Alfred的身影。 而今日華納唱片發出聲明，指跟許廷鏗的合約已完結。 華納方面表示：「有關回應早前許廷鏗與華納的新聞，許廷鏗與華納唱片公司已經約滿了，至於其他一切及傳言均不再作回應，謝謝！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【牙醫歌手】傳許廷鏗因耍大牌跟唱片公司反面 Alfred疑被華納雪藏全面消失 10:56 2021/03/16 【牙醫歌手】傳許廷鏗因耍大牌跟唱片公司反面 Alfred疑被華納雪藏全面消失 【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光 許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】 11:40 2021/02/03 【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光 許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】 【Chill Club】許廷鏗鄭欣宜大方支持新人 竟靠吵架保持友誼 20:05 2021/03/02 【Chill Club】許廷鏗鄭欣宜大方支持新人 竟靠吵架保持友誼 許廷鏗 歌手 歌曲 叱咤樂壇流行榜