【DSE2021】考評局今起派發准考證　疫下原校考核心科調派外校監考員確保公正

▲ 今年大部分學校考生將獲派至原校應考核心科目，考評局將因應考生人數比例安排外校監考員監考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）下月底開考，考評局今天（17日）起分別透過學校及以郵遞方式，向應屆學校考生及自修生派發准考證。今年疫情下考評局在4個核心科目試行原校及地區試場安排，考評局將因應考生人數比例，安排外校監考員監考，以保公正公平。

考評局表示，今年核心科目考試將試行「原校及地區試場」安排，大部分學校考生將獲派至所屬學校應考核心科目，相信有助局方與學校聯絡、照顧考生及處理疫情下的突發情況，亦可減輕考生的心理壓力。

局方續指，原校禮堂試場會按考生人數比例，安排外校監考員負責監考工作，並設有「試場通訊及支援系統」監察試場運作，確保考試的公平公正。

考評局提醒考生收到准考證後，應核對個人資料、報考科目和卷別、試場名稱與地址等，並按准考證上指定的日期到獲派試場應考；切勿把准考證「過膠」，以免影響監考員於點名時掃描電腦條碼不要塗污准考證或寫上任何資料，否則會被扣分，甚至會被取消全部考試成績；應試時必須帶備准考證及身分證明文件的正本，若考生未有帶備而未能於現場核實身分，須於考試後填寫報告及拍照，作核對身分之用，否則其答卷將不獲評閱。

如考生於中文科（廣東話組）或／及英文科獲派的聆聽考試試場聆聽考試廣播模式，與准考證所列的不同，將另函收到「更改聆聽考試廣播模式注意事項」。自修生則將於下周三（3月24日）或之前透過電郵及郵遞收到。

此外，2021年DSE的「試場一覽表」已上載至考評局網頁，應屆考生亦可透過HKDSE App「我的考試日程」功能，輸入考生編號、出生日期及電郵，登入查閱其應考的科目與卷別、日期及試場等資料，惟有關資料只供參考，考生應試時必須帶備准考證及身分證明文件的正本，試場人員不會接納HKDSE App顯示之資料截圖及准考證副本。

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責任編輯：馮琪雅