  • 25°C
香港時間 : 2021317日 (週三) 20:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】銅鑼灣海宮大廈及海都大廈列受限區　料明早８時完成行動

社會 20:03 2021/03/17

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

（經濟日報資料圖片）

港府今晚（17日）第二度作出限制與檢測宣告，宣布由晚上８時起，將銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈，及告士打道271-275號海都大廈，列為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（18日）上午約８時左右完成行動，受檢人士須於凌晨１時前接受檢測。

銅鑼灣海宮大廈及海都大廈列受限區。（政府新聞處）

當局將西營盤均益大廈第三期列受限區域，目標明早7時完成行動，詳情即看：【下一頁】

政府發言人表示，由於海宮大廈近期出現確診個案，加上上述兩幢大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

本港新增兩宗源頭不明個案，灣仔Mr Brown調酒師確診，何文田瓊林別墅A座家庭主婦染疫，詳情即看：【下一頁】

有9名確診者曾訪中環米芝蓮日式餐廳「ZUMA」，當局料食肆未出現爆發，詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【封區檢測】西營盤均益大廈第三期列受限區域　目標明早7時完成行動
今日 19:19
【封區檢測】西營盤均益大廈第三期列受限區域　目標明早7時完成行動
【初步確診】36歲居日出康城領都9座IT男初步確診　另有15歲聖公會諸聖中學學生染疫
今日 17:09
【初步確診】36歲居日出康城領都9座IT男初步確診　另有15歲聖公會諸聖中學學生染疫
【新冠肺炎】3歲確診女童就讀半山樂林蒙特梭利學校　全校師生須強制檢測
今日 16:39
【新冠肺炎】3歲確診女童就讀半山樂林蒙特梭利學校　全校師生須強制檢測
【源頭不明】灣仔Mr Brown調酒師確診　何文田瓊林別墅A座家庭主婦染疫
今日 17:01
【源頭不明】灣仔Mr Brown調酒師確診　何文田瓊林別墅A座家庭主婦染疫
新冠肺炎疫情 銅鑼灣 肺炎 新冠肺炎 經濟

最高瀏覽

【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
16:00 2021/03/16
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
【孝順孫女】爸爸車禍亡母改嫁遺棄女兒　9歲童與嫲嫲相依為命車床單幫補家計
13:40 2021/03/16
【孝順孫女】爸爸車禍亡母改嫁遺棄女兒　9歲童與嫲嫲相依為命車床單幫補家計