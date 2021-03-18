【畢業搵工】疫情重挫酒店業、航空業　兩理大準畢業生堅持入行圓夢

▲ 「2020年香港理工大學最最卓越學生獎」得主黄晞程（右）及「2020年度工程學院卓越學生獎」得主冼家賢（冼偉倫攝）

本港新冠肺炎疫情反覆越一年，本地經濟大受打擊，失業率創新高，酒店業及航空業更成為疫下「重災區」。因小時候與家人租住本地酒店度假而愛上酒店業，酒店業管理學生黃晞程未有因疫情而放棄加入酒店業的目標，即使現階段未能加入酒店業，她會繼續進修裝備自己，待市道轉好後才重回酒店業的路。大受打擊的亦包括航空業，現時就讀航空工程學生冼家賢自少有著「飛機夢」，他表示縱使現時或未能在航空業找到工作，但只要一直堅持希望可以在航空業發展自己的事業，他相信將來可以重返航空業。

現時在香港理工大學就讀酒店業管理四年級的學生黃晞程小時候到外地旅遊的機會不多，接觸酒店的機會就是在暑假時一家人租住本地酒店度假，年幼經歷令她對酒店業這個行業非常深刻，她除了與家人相處的時間外，同時感受到酒店員工的熱心及服務，因此對酒店業產生興趣，更已立定心志未來投身酒店業，冀將曾體驗的歡樂帶給身邊人。

在6歲時一次到酒店度假時，我與妹妹用枕頭玩的時候，一隻牙被打掉，很搞笑同時又很有回憶的經歷。

當時就算我是一個小朋友，都會被（酒店職員）關心及照顧。

黃晞程文武雙全：

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黃晞程自言是一名完美主義者，對學業非常執着，同時為自己設定更高的目標。惟中學時期，她被這種壓力所壓垮，當時更曾試過在課堂時看到學童自殺相關的新聞時更出現情緒起伏，需要透過「搣紙」減壓。這種精神狀況進行大學後仍然持續，但她意識到這種執着對未來發展不理想，因此嘗試用更多方法應付，而朋友的支持及鼓勵為她解放這一份執着。

我願意與朋友傾訴及分享擔心的事，朋友亦會給予鼓勵，亦從朋友上明白到人生不只是學業，成績不代表一切，因此漸漸學懂調節心態，享受學習的過程。

黃晞程成績平均績點取得「爆4」佳績，去年亦曾被選中到澳洲格里菲斯大學進行交流。而除了學術以外，她亦曾為香港跳繩隊代表，但中學時期因需要兼顧學業而暫停訓練，直至入大學後才再次加入理大跳繩團隊，更在校際跳繩比賽中獲得校際總成績女子組冠軍等多個獎項。

面對疫情來襲，本地酒店業大受打擊，曾在本地酒店完成為期6個月實習計劃、即將畢業的黃晞程表示，明白到現時本地酒店業情況受到外圍因素影響，已預計到找工作方面會比較困難。她指，過去她在實習中曾有行政工作的經驗，相信將來即使未能加入酒店業，但也可以在類近工作性質的行業汲取經濟，待市道轉好後再加入。

她亦表示，現時已經在找尋工作，並會探索酒店業以外的機會；若短時間內找不到工作，她亦會報讀語言班或咖啡班，冀不斷進修增值自己，令自己畢業後的路向更加充實。

「航空夢」

現時為香港理工大學航空工程四年級學生冼家賢因電視劇《衝上雲霄》的原故，從小便有着「航空夢」，英文名更以「Sky」命名，喻意天空。

即看冼家賢的「航空夢」：

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冼家賢的家人小時候開始已經支持他向航空業發展，而他中學時已多次到理大資訊日聽取有關航空工程學位的資訊，最後在填選理大航空工程科作為升學首選。他亦在大學時期曾參與香港航空青年團舉辦的「帝王鳥行動」，在固定翼飛機上完成個人首次單飛，「是難免凡經歷及里程碑」；亦曾到曼谷，在一直夢寐以求的國泰航空公司擔任飛機工程實習生，過程感受到技工對飛機的熱誠。

現時疫情下疫情下航空需求大減，即將畢業的他仍選擇入行，本來他是考慮工程師或機師這兩個職位，但經過實習後了解到航空業亦有不同崗位，如控制塔聯絡員等。他亦指，明白短時間內或未能就業，因此或會先投身其他相關行業，如物流等，以汲取更多經驗。他堅信，「只要有一份堅持，即使現在找不到工作，未來定必可以回到航空業」。

香港理工大學每年均會在八個學院中，各自選出一名「學院卓越學生」，以鼓勵學生在學習及課外活動方面取得坐面發展。黃晞程及冼家賢今年分別獲得「2020年度酒店及旅遊業管理學院卓越學生獎」及「2020年度工程學院卓越學生獎」，黃晞程更獲得「最卓越學生獎」最高殊榮。

▲ 「2020年香港理工大學最最卓越學生獎」得主黄晞程（右）及「2020年度工程學院卓越學生獎」得主冼家賢（冼偉倫攝）

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記者：曾卓鋒