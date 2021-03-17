【DSE2021】4月底文憑試核心科目開考　全港提供試場學校須暫停面授課6天

▲ 今年文憑試4個核心科目開考期間，提供試場的學校須暫停面授課。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）下月底開考，教育局今日（17日）宣布，是次文憑試提供試場的學校，在4科核心科目開考、即4月26至30日及5月3日期間暫停面授課堂，以騰出更多課室作試場及教師擔任監考人員，學校可因應校本情況決定是否安排其他班級進行網上授課。

教育局強調考生及考務人員的健康和安全是首要考慮，由於文憑試核心科目考試涉及大量考生，考評局考慮衞生防護中心的建議後，已加強文憑試的防疫措施，包括要求作為考場的學校盡量利用學校的禮堂和不同樓層的課室分隔考生，增加社交距離，減低考生接觸的機會。

考評局其後向學校發通告，宣布更新1月公布的《在試場實施的預防措施及應變安排》，指考生若於考試日正接受強制檢疫或等候強制檢測結果，則不應赴考，持有陰性檢測結果方會獲准應考，詳情即看：【下一頁】

教育局指，新冠肺炎疫情反覆，教育局與考評局一直與衞生署衞生防護中心及學界，就文憑試安排保持緊密溝通，務求今年文憑試在安全情況下在4月23日開考。

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記者：馮琪雅