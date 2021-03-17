【選舉制度】張曉明在港聽取意見座談會後講話及問答全文

▲ 張曉明等中央官員在出席座談會後發表講話。

各位記者朋友：

大家辛苦了！這次中央有關部門在香港就完善香港特別行政區選舉制度聽取意見的活動，受到媒體和社會各界的廣泛關注。在活動即將結束之際，我和全國人大法工委張勇副主任、香港中聯辦盧新寧副主任一起，向傳媒朋友們簡要通報一下聽取意見的有關情況，也借此方式向香港廣大市民作一個匯報。

這次聽取意見的活動是由全國人大法工委、國務院港澳辦、香港中聯辦三家機構共同舉行。從3月15日開始，持續3天，一共舉辦了66場座談會。我們還登門拜訪或者約談了一些香港知名人士，當面聽取意見的總人數超過了1000人。這當中既有特別行政區政府官員和立法會議員，也有香港工商界、金融界、專業界、勞工界、婦女界、青年界、宗教界、地區、基層的代表人士，以及智庫代表等。從政治光譜來說，不光是建制派人士參加了座談，「泛民」陣營的一些人士也參加了座談。這充分表明，此次座談涵蓋面比較廣泛，交流比較充分。加上他們背後代表的群體則更廣泛，是一個很大的數字。通過這種交流，收到了兼聽則明的效果。

事實上，中央一直高度重視聽取香港社會各界意見的工作。中央主管港澳事務的韓正副總理，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍先生這段時間都一直在頻密聽取香港各界人士的意見。大家也都了解到，前不久，夏寶龍副主席還專程到深圳舉行了4個半天的座談會。中央確實是充滿了聽取各界人士意見的誠意。不論是已經出台的全國人大「3·11決定」，還是下一步全國人大常委會對基本法兩個附件的修改，都會注重參考和吸納香港社會各界人士的意見。

從參與座談和訪談的香港各界人士发表的意見來看，有這樣幾點基本共識：一是都贊同和支持全國人大「3·11」決定，認為從國家層面完善香港特別行政區選舉制度，非常必要、非常重要、非常及時。人大決定就像一場「及時雨」，對於鞏固香港已經出現的由亂及治的局面，實現香港長治久安，推進「一國兩制」事業行穩致遠，具有重要意義和深遠影響。二是都很認同完善香港特別行政區的選舉制度應該貫徹落實「愛國者治港」原則，並為「愛國者治港」提供可靠制度保障。三是都很認同完善香港特別行政區的選舉制度應該從香港的實際情況出发，要通過對選舉委員會的重構和賦權，更好體現香港社會整體利益和根本利益，更充分地保障香港社會各方面的均衡參與。四是都很認同下一步兩個附件修改工作要加緊進行，盡快明確新的行政長官和立法會的產生辦法。五是都建議中央和特區政府統籌考慮愛國愛港政治人才的培養、選拔、任用問題。要发揮選舉制度選賢任能的作用，遴選出大批的愛國「能人」，從而提高特別行政區的治理水平，實現香港市民所期待的良政善治。參與座談的香港特別行政區政府的官員和立法會議員也都表示，會全力履行職責，做好後續本地立法工作和對社會的解說工作，確保人大決定和有關法律修訂在香港特別行政區順利落地實施。除此之外，還有不少香港人士就選舉委員會、立法會的組成和產生辦法和候選人的資格審查機制提出了很多有建設性的意見。我們都做到了「有聞必錄」。張勇副主任還提到「聞異則喜」，很高興聽到大家的一些非主流意見。下一步我們還會做到「有聞必報」，就我們所聽到的各種意見如實向全國人大常委會報告，供人大常委會下一步修改有關法律時參考。

這次參與座談和訪談的不少人士都談到，經歷了「修例風波」和第六屆區議會選舉後，他們對香港現存的問題看得更清晰了，想得也更透徹了。他們說，不能讓香港繼續被極少數反中亂港分子操弄的政治議題牽著走，不能讓經濟民生問題被他們的政治利益所綁架。許多事情的處理也不能墨守成規、慣性思維，甚至習非成是，而是要拿出改革的決心和勇氣。今天上午的座談中，有一位傳媒老板很感慨地說：「如果我們发現自己已經迷路了，前路不通了，為什麽不下決心回到原點，找準正確路徑再重新出发呢？」這句話對我們所有人都有啟发意義。我們相信，隨著香港國安法的實施，隨著下一步香港特別行政區選舉制度的進一步完善，香港社會政治大環境必然會有大的改善，香港特別行政區政府會有更好的條件來解決市民關注的經濟民生問題，包括住房難、就業難的問題。香港一定會重回正軌、走出「政治泥沼」，一定會否極泰來，實現大亂之後應有的大治。

最後，我想借此機會，代表全國人大法工委、國務院港澳辦、香港中聯辦對香港特別行政區政府特別是警方為本次座談會順利舉行所做的大量工作表示感謝！對廣大市民的關心表示感謝！對傳媒朋友所做的大量報道表示感謝！

回答傳媒提問：

1.全國人大「3·11」決定中「較大比例」如何理解？

這次完善香港特別行政區選舉制度，其中一個重要內容就是要對選舉委員會進行賦權,由新的選舉委員會選舉產生立法會部分議員。你剛才提到如何理解「較大比例」，我相信你已經注意到王晨副委員長在3月5日說明中提到，要賦權選舉委員會選舉產生「較大比例」的立法會議員。這里「較大比例」的意思就是選委會選舉產生的立法會議員要比另外兩種方式，即功能團體和分區直選產生議員的數量多。至於說未來新一屆立法會中90個議席如何具體分配，是下一步全國人大常委會要研究和明確的事情。

2.是否會保留選委會中區議員的議席？

現在區議會的實際狀況是不符合基本法對區議會的職能定位的。基本法第97條規定得很清楚，香港特別行政區可以設立非政權性質的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的咨詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等方面的服務。所以區議會最多是一個咨詢機構，是一個基層社區服務機構，而不應該有太多政治功能。現在的實際情況是，有一些區議員把區議會變成了挑戰「一國兩制」原則底線、沖擊香港特別行政區憲制秩序的平台。顯然要考慮對區議會做出必要的調整。這次座談也有很多人士提出，應當取消區議員在選委會中的名額，起碼是應該大幅度削減。我們都會把這些意見帶回去，向全國人大常委會報告。