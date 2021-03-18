【海洋公園】水上樂園最新圖片曝光　彩虹滑水梯回歸巨型「漏斗」料最刺激【內附多圖】

▲ 水上樂園的「八彩天梯」，設計概念源於舊水上樂園的「五彩天梯」，以全新面貌登場。（陳永康攝）

耗資約40億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園，最快今年8月開幕，將設27個景點，當中近半是水上遊樂設施，其中昔日的「五彩天梯」將以「八彩天梯」新貌重現公眾眼前，另有多條大型滑水道、人造浪水池、漂流河等，各項設施正陸續進行試水。

園方指全新水上樂園將全年無休，並會聘用約400名全職員工，當中約3成人手為救生員，惟招聘工作需待立法會通過公園「重生方案」撥款後才可展開；樂園防疫措施亦會配合港府最新指引，或引入防水口罩供入場者佩戴。

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海洋公園首度帶TOPick記者近距離視察水上樂園，樓高3層的建築整體呈橢圓形，採用落地玻璃，置身室內也可眺望海景，亦能遠觀公園的「越礦飛車」。

設27景點 12項水上遊樂設施

園內共有27個景點，其中12項為水上遊樂設施，多條大型滑水梯均設於戶外，例如「沖天瀑布」﹑「旋風．急轉雙子梯」等；最搶眼的是「八彩天梯」，設計概念源於舊水上樂園的「五彩天梯」，以全新面貌登場，8條彩虹色的滑水梯供市民趴在飛氈上，瀡入曲折的管道，再向下俯衝近百米。

部分設施則橫跨室內及戶外空間，包括「急流漩渦（Vortex）」﹑人造浪水池﹑漂流河等；而室內空間亦有兒童水上遊樂專區。園內另設帳篷度假區、親子更衣室、餐飲及紀念品店等。

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海洋公園主席劉鳴煒表示，水上樂園工程總投資額達40億元，將成為全亞洲首個景緻向海﹑依山而建的水上樂園，形容興建技術並不容易，亦較複雜，園內硬件設施已完工，目前正陸續進行試水，園方早前已遞交「入伙紙」申請，希望可盡快獲批。

他指，疫情如受控及許可，水上樂園可於今年8﹑9月開幕，全年無休，冬季時戶外設施會暫停開放，夏季時室內設施則有條件開放。園方擬聘約400名全職員工，當中約120人為救生員，佔約3成，他們會先接受為期2個月的培訓。

劉鳴煒坦言，樂園開幕關鍵的里程碑在於立法會通過公園「重生方案」的撥款，而員工招聘工作需獲得政府注資後才可進行，冀議員支持。

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配合港府防疫 研供防水口罩

被問及如何確保在水上樂園嬉水的人士有效防疫，劉鳴煒說，園方會配合港府屆時的防疫措施，

例如外國有一些防水口罩，到時是否引入供入場人士使用，有待研究。

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸補充，水上樂園加裝了24小時運作的空氣及水池過濾系統，投入運作後園方每日每隔2至4小時會檢查水質，關門後亦會進行大型清潔等。

政府早前估計，水上樂園在未來10年每年開支約3億多元，最高或須約5億元，未包括折舊，料初期每年有110萬入場人次。

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記者：陳曉瑩