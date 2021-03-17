美國國務院將24名中港官員列入制裁名單　港府：強烈譴責並無畏無懼

美國國務院更新《香港自治法案》，進一步將24名中國及港府官員列入制裁名單。特區政府發聲明譴責美方，對此表示極度失望和非常遺憾。

政府發言人指，70多個國家在聯合國人權理事會上，已共同表示支持中國就維護「一國兩制」作出兩項重要決定，批評現屆美國政府卻無改正上屆政府的明顯錯誤，反採取同樣行徑，無視國際通例，干涉屬於中國內政的香港事務。



發言人稱，港府的高度自治受「一國兩制」保障，但一些外國機構及人士卻一再無視，「一國」與「兩制」之間的正確關係。有些國家認為自身國家安全至為重要，卻威嚇其他國家維護國安的官員，雙重標準昭然若揭。任何指稱有關全國人大決定損害香港的高度自治和自由，實屬毫無根據。

政府發言人又稱，美國的所謂「制裁」對香港的金融機構不具法律效力。本港金融機構及金融體系整體堅韌穩健，即使面對美國的無理施壓仍會繼續正常及暢順運作。特首和在過去一年被美國政府針對的特區官員，都無懼美國敵意的霸權行為，繼續無畏無懼在香港依法履行維護「一國兩制」和國家安全的職責。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月16日根據《香港自治法》提交報告，列出涉嫌削弱《中英聯合聲明》和《基本法》中方義務的人士，並點名列出24名遭美國制裁的中港官員，包括全國人大常委譚耀宗、警務處國安處處長蔡展鵬、警務處助理處長（國家安全）江學禮等，連同《香港自治法》報告早前點名的特首林鄭月娥等10名官員，有關名單已增至34人。

布林肯指，外國金融機構若明知而與有關人士進行重大交易，將面對制裁。

有份被制裁的全國人大常委譚耀宗今日（17日）發表聲明批評，美國向金融機構施壓的行為可恥，並指同受制裁的全國人大常委會副委員長王晨，於全國人大會議上已經強烈批評此等脅迫行為。譚耀宗指，無論任何國家都無權以任何藉口，干涉香港的內部事務，香港特區事務全屬中國內政。他表明，會繼續一如既往努力參與全國人大常委會的工作，繼續真誠為國家、為香港作出應有的貢獻。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李淇