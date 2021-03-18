【海洋公園】劉鳴煒指引入夥伴營運設施非價高者得　歡迎與其他主題樂園合作

▲ 立法會財委會明日首度審議海洋公園涉款近68億元的「重生方案」。（經濟日報資料圖片）

立法會財委會明日（19日）首度審議海洋公園涉款近68億元的「重生方案」，公園主席劉鳴煒指，方案下有興趣與園方合作的機構不少，強調日後引入的合作夥伴，均非捐錢或價高者得，公園亦歡迎與其他主題樂園合作，冀財委會通過撥款議案。

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海洋公園擬改變收費模式，引入外判模式免費開山下園區，山上遊樂設施則逐一收費。劉鳴煒表示，希望山下園區成為市民每年到訪多次之處，而山上山下不會出現「割裂式」的營運，

成功指標是香港人一起身會想到的地方。

他說，公園引入第三者夥伴在園內營運遊樂設施，並非價高者得，亦非捐錢予園方就可獲合作機會，凡事要圍繞保育教育為主，認同公園理念，帶來的體驗具特色及新鮮感，而雙方日後簽訂合作協議後，亦會有監管及執行機制，

無興趣全部只做素食餐廳，或零售只賣與STEAM或STEM教育的東西。

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劉鳴煒稱，自今年1月公布「重生方案」後，每日或隔日都有一些有興趣與公園合作的公司查詢，涵蓋本地、內地、海外機構，內容種類很多，除了餐飲、零售外，亦有室內滑雪場、電競、新科技帶來的體驗等。

他續言，園方亦歡迎與其他主題樂園合作，但關注知識產權問題以及公園能否提供足夠的空間，認為這些方面有可能較難做到。

劉鳴煒表示，公園去年獲批的54億元撥款，其中約31億元用於還清商業貸款，餘下款項應付公園一年的營運，連同動物護理及其他開支，到今年6月時公園未必有很多盈餘，而未來3、4年公園轉型需要一筆資金應付過渡期，希望財委會盡快通過撥款。

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記者：陳曉瑩