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【疫苗接種】再多16人不適送院創單日新高　31歲男子接種復必泰疫苗後失去知覺

社會 22:58 2021/03/17

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政府今（17日）深夜公布，目前累計約253,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約189,600名接種科興疫苗，約64,300名接種復必泰疫苗。(經濟日報資料圖片)

政府今（17日）深夜公布，目前累計約253,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約189,600名接種科興疫苗，約64,300名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，共約24,500名市民接種了第一劑疫苗。其中，約有13,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中有約9,500人在8間社區疫苗接種中心接種，另有約3,200人在私家醫生和診所接種；另有約有11,300名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為83%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%。

另外，政府公布3月16日有16宗接種疫苗後送院個案，創單日新高；其中11宗已經出院，5宗須留院觀察，包括一名31歲男子接種復必泰疫苗後失去知覺，詳情如下：

東涌社區會堂社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 31 歲男子接種復必泰疫苗後，失去知覺。他於 下午 7 時 46 分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

林士德體育館社區疫苗接種中心(科興)

  • 一名 52 歲男子接種科興疫苗後，出現過敏反應。他 於上午 10 時 24 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。
  • 一名 41 歲女子接種科興疫苗後，有出疹情況。她於 上午 10 時 40 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名 67 歲女子接種科興疫苗後，感到暈眩及左手麻痺。她於下午 8 時 03 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

界限街體育館社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 72 歲女子接種復必泰疫苗後，感到暈眩。她於 上午 10 時 38 分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名 46 歲男子接種復必泰疫苗後，有敏感情況。他於下午 4 時 34 分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

大埔墟體育館社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 66 歲女子接種復必泰疫苗後，感到心悸及有發燒情況。她於下午 12 時 06 分被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

長沙灣賽馬會普通科門診診所(科興)

  • 一名 52 歲男子接種科興疫苗後，有出疹情況。他於 下午 4 時 06 分被送往明愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 36 歲男子接種復必泰疫苗後，感到暈眩、心悸及血壓上升。他於下午 4 時 18 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名 68 歲男子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及心悸。 他於下午 4 時 33 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 49 歲男子接種復必泰疫苗後，左腳麻痺。他於 下午 4 時 24 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名 59 歲男子接種復必泰疫苗後，雙腳麻痺。他於 下午 7 時 10 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。
  • 一名 25 歲男子接種復必泰疫苗後，感到胸口不適及 噁心。他於下午 8 時 21 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

東九龍普通科門診診所(科興)

  • 一名 50 歲女子接種科興疫苗後，感到胸口不適。她 於下午 4 時 31 分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港國際機場社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 40 歲男子接種復必泰疫苗後，出現高血壓及感 到暈眩。他於下午 7 時 12 分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

元朗體育館社區疫苗接種中心(復必泰)

  • 一名 44 歲男子接種復必泰疫苗後，有敏感情況。他 於下午 7 時 40 分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

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責任編輯：洪芷晴

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