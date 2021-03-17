【海洋公園】珍寶海鮮舫保育　未有重啟時間表

▲ 香港仔「珍寶海鮮舫」保育項目，現未有重啟時間表。（資料圖片）（經濟日報資料圖片）

去年《施政報告》提及的「躍動港島南」計劃，由海洋公園接手以非牟利方式，保育已停業的香港仔「珍寶海鮮舫」，惟項目已暫時擱置。公園主席劉鳴煒昨認為做法合理，強調園方將優先處理「重生方案」及籌備水上樂園開業，但未有重啟「躍動港島南」計劃時間表。

先聚焦重生方案 水上樂園工作

劉鳴煒解釋，政府認為公園現時宜專注處理好「重生方案」及水上樂園的工作，故暫時放下有關保育海鮮舫的事宜，屬先後次序的問題。他說，曾聽過建議的保育方案，並非讓海鮮舫做回原有的業務，亦聽聞有非政府牟利機構有興趣營運，但雙方未有就此作出很深入的討論。

他說，期望海鮮舫再現及其在南區的角色，但現時談海鮮舫定位屬言之尚早，強調有機會重啟項目，但大前提是海鮮舫不能成為公園的財政負擔。

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記者：陳曉瑩