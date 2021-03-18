【新冠肺炎】新增4間餐廳曾有確診者到訪　包括：灣仔虎鐵鐵板燒、西營盤幸鮨屋

▲ 新增4間餐廳曾有確診者到訪。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，昨（17日）新增11宗確診個案， 8宗屬本地個案，包括2宗源頭不明個案。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再有4間食肆曾有確診人士到訪，其中港島區佔3間。

根據衞生防護中心資料，新增10間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

灣仔 澳門逸園中心 虎鐵鐵板燒 09/03/2021 11341

灣仔 頂旺大廈 Mr Brown 14/03/2021 11334

中西區 皇后大道西 509 號 幸鮨屋 15/03/2021 11334

九龍城 福佬村道 5-9 號 雄．聚一堂 12/03/2021 11338

其中，個案編號11334為灣仔船街9號「Mr Brown」的27歲調酒師，他於3月15日不適，3月14日最後一日上班，曾於均益大廈第3期B座及上環富薈酒店居住，亦於15日去過皇后大道西 509 號「幸鮨屋」。

另個案編號11338為57歲家庭主婦，與家人居何文田瓊林別墅A座，3月9日不適，並於12日去過九龍城「雄．聚一堂」。

個案編號11341為URSUS Fitness群組的34歲女患者，她除報稱住在鴨脷洲漁安苑碧安閣外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店，曾去過灣仔澳門逸園中心的「虎鐵鐵板燒」。

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責任編輯：楊宛茜